Obľúbené raňajky Slovákov zdražejú: Obchody menia ponuku a situáciu komplikuje aj vtáčia chrípka

Vajíčka na všetky spôsoby, volské oko, praženica či miešané, patria medzi najobľúbenejšie raňajky mnohých Slovákov. Len málokto ich má však z vlastného dvora. Väčšina ľudí sa spolieha na ponuku v obchodoch, no tá sa od januára výrazne zmení.
Ako upozornila TV Markíza, viaceré veľké reťazce prestanú od začiatku budúceho roka predávať vajcia z klietkového chovu. Tento krok má podporiť humánnejšie spôsoby chovu, no zároveň môže priniesť vyššie ceny.
Vyššie náklady znamenajú vyššiu cenu pre spotrebiteľa
Podľa Daniela Molnára, riaditeľa Únie hydinárov Slovenska, sa nie všetky obchody vzdajú klietkových vajec. „Niektoré obchodné siete budú vajcia z klietkového chovu naďalej predávať,“ vysvetlil. Tam, kde budú ponúkať iba vajcia z podstielkového alebo veľkovýbehového chovu, si ľudia priplatia.
„Spotrebiteľ musí počítať s tým, že ceny budú o niečo vyššie. Náklady na nosnice v týchto chovoch sú podstatne vyššie, preto je aj cena vyššia,“ uviedol Molnár.
Vtáčia chrípka môže ovplyvniť trh aj ceny
Riaditeľ Únie hydinárov zároveň upozornil, že situáciu môže ešte viac skomplikovať vtáčia chrípka. „Dosť veľký výskyt sa nachádza v blízkych krajinách, čo môže výrazne ohroziť dostatok vajec a mať vplyv na ceny po novom roku,“ dodal Molnár. Slováci si tak možno budú musieť na svoje obľúbené raňajky priplatiť.
