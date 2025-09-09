Obľúbená dovolenková destinácia sa v noci triasla: Otrasy cítili v hlavnom meste aj na známom ostrove

Zemetrasenie s magnitúdou 5,2 v noci na utorok udrelo pri druhom najväčšom gréckom ostrove Eubója, pričom otrasy bolo cítiť aj v Aténach. Podľa Aténskeho inštitútu geodynamiky otrasy nastali o 0:30 miestneho času v mori 45 kilometrov severovýchodne od gréckej metropoly.
Epicentrum sa nachádzalo štyri kilometre od prímorského letoviska Nea Styra na juhozápade ostrova. Zatiaľ nehlásili žiadne škody ani obete. Grécko, ktoré leží na viacerých tektonických zlomoch, pravidelne zasahujú zemetrasenia.
