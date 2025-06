Jedno z najnebezpečnejších miest sveta museli vymazať z máp: Aj dýchanie môže privodiť smrť, zabilo už vyše 2 000 ľudí

Na svete sú miesta, ktoré sú ako vystrihnuté z rozprávky. Obklopené krásnou prírodou a so skvelou komunitou. Na druhej strane, nájdu sa aj miesta, ktoré ostali z rôznych príčin zdevastované do takej miery, že ich ľudia museli opustiť. Wittenoom je toxickým mestom duchov, hovorí sa o ňom dokonca, že je jedným z najnebezpečnejších na svete.

Mnoho ľudí má na Wittenoom šťastné spomienky

Hlboko v odľahlej oblasti Pilbara v Západnej Austrálii kedysi ležalo mestečko Wittenoom. Ako informuje web The Conversation, dnes je už opustené. Dôvodom je fakt, že je extrémne kontaminované. Mesto bolo založené v roku 1947, malo ubytovať zamestnancov, ktorí v lokalite ťažili z bane azbest. Vznikla tu dokonca jedna z najväčších prevádzok na ťažbu a spracovanie azbestu na svete, píše web Asbestos Diseases.

Mnoho ľudí má na Wittenoom šťastné spomienky. Rodiny tu vychovávali deti a ľudia si užívali život, píše ABC News. Mnohí sem prichádzali v nádeji, že sa budú mať lepšie a dúfali, že tu začnú nanovo a skutočne si to tu zamilovali. Baňa fungovala približne od 30. rokov do roku 1966. Zo začiatku nikto netušil, aké bude mať život vo Wittenoome katastrofické následky.

Viacerí obyvatelia priznali, že ak by vedeli, čo ich čaká, nikdy by sem neboli prišli, nehovoriac o živote v meste. Cez Wittenoom viedli cesty vydláždené azbestom a muži, ktorí pracovali v baniach, chodili domov pokrytí smrtiacou vrstvou prachu z azbestu. Deti sa v azbeste hrali a nevediac, aké predstavuje nebezpečenstvo, dávali si ho dokonca aj do úst. Podpisovali tým ale vlastný, mimoriadne krutý rozsudok smrti.

Lekár na smrtiaceho zabijaka upozorňoval roky, nepočúvali ho

Valma Mlodawski, jedna z niekdajších obyvateliek, po rokoch spomínala na to, ako prišla o svoje milované dieťa. Jej dcérka Tania zomrela v roku 1958, len dve hodiny po tom, ako sa v meste Wittenoom predčasne narodila. Lekári jej nedokázali pomôcť. Azbest si ale vyžiadal životy aj ďalších príbuzných, priateľov a známych.

