Automechanik radí, ktoré značky auta si nemáme kupovať. Vieme, prečo slovenský outlet pri Senci nikdy neotvoril

Gordulič o stopke pre Silné reči

Národné osvetové centrum (NOC) zabuchlo pred komikmi dvere. V bratislavskom V-klube, dlhé roky obľúbenom pre jeho otvorenosť a úctu k slobode, skončili Silné reči aj Bratislavský kaviár. Podľa poverenej riaditeľky Evy Smolíkovej, bývalej poslankyne Národnej rady SR za SNS, nie sú tieto standupy „hodné ich priestorov“.

Vo Véčku vystupovali Matej Adámy, ktorý prezentoval svoju Správu o stave republiky v rámci Silných rečí a Jakub Lužina s formátom Bratislavský kaviár. O tom, že dostali stopku, sa Silné reči dozvedeli z Denníka N.

„Vystupujeme tam vyše 5 alebo 6 rokov. Doteraz sme tých priestorov, ktoré si prenajímame za komerčný nájom, hodní boli, zrazu neviem, prečo nie sme,“ konštatuje v rozhovore pre interez zakladateľ Silných rečí Ján Gordulič.

Viac o tom, ako celú situáciu vníma, či cíti krivdu, i to, aké plány majú komici v najbližšom období, sa dozviete v rozhovore tu: Gordulič o stopke pre Silné reči: Dozvedeli sme sa o tom z novín, riaditeľka prstíkom ukazuje na to, čo je hodné a nehodné

Od korunovácie kráľovnej Alžbety prešlo už 72 rokov

Bola najdlhšie vládnucim monarchom v dejinách Spojeného kráľovstva, a taktiež aj najstaršou žijúcou aktívnou panovníčkou. Alžbeta II., pýšiaca sa týmito prívlastkami, bola ikonou. Napriek tomu, že na tróne sedí už jej syn Karol, život Alžbety mnohých ľudí fascinuje aj po jej smrti. Nebola totižto len obyčajnou kráľovnou, získala si srdcia mnohých ľudí.

Chcete vedieť, prečo nosila výrazné farby a aká bola jej úloha počas druhej svetovej vojny? Prečo mohla cestovať napriek tomu, že nevlastnila žiadny cestovný doklad?

Prečítajte si náš článok: Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. sa vydala za bratranca

Influenceri ich majú za zázračný nápoj

O „zelených práškoch“ už počul takmer každý z nás. Tento zázračný zelený nápoj, ktorý zaplnil regály obchodov aj Instagramy influencerov sľubuje všetko možné od lepšieho trávenia až po krásnu pleť. Ale je to naozaj tak? Sú supergreens zázrakom modernej výživy, alebo len ďalším produktom skvelého marketingu? Naša redaktorka sa pozrela na fakty a názory odborníkov, výsledok vás možno prekvapí.

V dobe, keď mnohí chceme byť zdraví a hľadáme jednoduché riešenia, sa „zelené prášky“, tzv. supergreens, stali mimoriadne populárnymi. Ľudia z celého sveta si ich miešajú do vody, smoothie či raňajkovej kaše. Tieto produkty sľubujú takmer zázraky. Detoxikáciu, viac energie, lepšiu imunitu, pomoc s trávením, či dokonca aj dlhovekosť. Influenceri ich ospevujú, marketéri balia do prémiových obalov a ľudia veria, že na to, aby boli zdraví, im stačí jedna odmerka zeleného prášku denne. Odborníci však tvrdia, že výhody týchto doplnkov rozhodne nie sú ani zďaleka dostatočne vedecky preukázané.

Viac sa dozviete tu: Influenceri ich majú za zázračný nápoj: Supergreens ako chlorela, jačmeň či spirulina nie sú všeliek, tvrdí odborníčka

Príbeh chlapca so zdeformovanou hlavou, ktorý sa stal inšpiráciou

Po narodení Rockyho nič nenasvedčovalo tomu, že by nemal byť úplne v poriadku. Keď však dovŕšil dva roky, život sa mu radikálne zmenil a lekári mu diagnostikovali vzácne ochorenie. Jeho matke povedali tú najhoršiu správu a síce, že jej dieťa je odsúdené na smrť. Hoci sa chlapec šťastného konca nedočkal, je inšpiráciou pre mnohých ľudí a nesie v sebe posolstvo, ktoré môže byť inšpiráciou dodnes. Príbeh nezlomného ducha a bezpodmienečnej materinskej lásky je dokonca aj sfilmovaný a matku Rockyho stvárnila známa speváčka Cher.

Viac o jeho živote a aj o tom, ako sa staval ku svojej chorobe, si môžete prečítať tu: Trpký život chlapca so strašidelnou tvárou: Zdeformovala sa mu hlava, mal obrovské bolesti. Ľudia sa mu smiali

Poslancov sme sa pýtali na situáciu v kultúre

Kultúrna obec hovorí o deštrukcii a rozklade. Podpísala Bratislavskú deklaráciu, poukazuje na systematické zásahy do kultúrnej autonómie, upozorňuje na cenzúru a ideologický tlak. Umelci a zamestnanci v kultúrnych inštitúciách hovoria o systematickej snahe o rozklad kultúry pod vedením ministerky Martiny Šimkovičovej a generálneho tajomníka služobného úradu Lukáša Machalu.

Na to, čo si o situácii v kultúre pod vedením Šimkovičovej a Machalu myslia, sme sa pýtali poslancov a poslankýň NR SR v čase, keď ministerka odvolala Gustáva Murína. Otázku sme položili predstaviteľom opozície aj koalície. Z koaličného trojlístka reagoval opäť len poslanec za Hlas-SD Michal Bartek.

Ako odpovedali Zora Jaurová, Martina Bajo Holečková, Veronika Remišová, Andrea Turčanová, Jozef Pročko, Michal Bartek a Vladimír Ledecký si prečítate tu: Poslancov sme sa pýtali na situáciu v kultúre: Hovoria o hanbe a nekompetentnosti, Hlas-SD ocenil Šimkovičovej snahu

Tento incident je aj po rokoch v Číne stále tabu

V roku 1989 padol socialistický režim a štáty bývalého sovietskeho bloku po dlhých desaťročiach vítali demokraciu. Túžba po slobode sa však rozšírila aj na ďaleký východ — do Číny. Masové protesty a manifestácie, ktorými ľudia žiadali demokratizáciu krajiny, však skončili masakrom, ktorý sa zapísal do dejín Číny i celého sveta. Jeden z takýchto protestov sa však zmenil na masaker.

Pekinský masaker, známy aj ako incident na Námestí Nebeského pokoja, sa odohral pred 36 rokmi, v noci z 3. na 4. júna 1989. Demonštrácie v hlavnom meste Číny začali naberať na intenzite. Na Námestí Nebeského pokoja sa zhromažďovali davy ľudí, ktoré zaplnili samotné námestie i priľahlé ulice. Podľa odhadov protestovalo až milión obyvateľov čínskej metropoly, pričom po celom meste boli barikády, ktoré mali zabrániť armáde v postupe.

Ako to ďalej pokračovalo, a prečo sa o incidente v Číne ani po rokoch nehovorí, si môžete prečítať v našom článku: Aj po rokoch sa o incidente v Číne nehovorí. Z pokojnej manifestácie sa stal masaker, ktorý sa vláda stále snaží ututlať

Toto je najbohatší človek v Česku

Má len 32 rokov, no majetok, o akom sa drvivej väčšine ľudí nikdy ani len nesnívalo. Mladý Čech pokoril rebríček najbohatších ľudí Česka a miliardovým majetkom prekonal dokonca aj Renátu Kellnerovú, ktorá okrem iného vlastní napríklad Markízu. Jeho otec Jaroslav Strnad bol zakladateľom priemyselnej a zbrojárskej skupiny Czechoslovak Group (CSG). Pred niekoľkými rokmi ale z vedenia spoločnosti odstúpil a prenechal post Michalovi, rovnako ako aj vlastnícke podiely.

Nejde však vraj len o nastrčeného syna — má detailné informácie o každom pohybe a o všetkom, čo sa v jeho spoločnosti deje. Má kontakty na vysokých miestach a číslo na každého dôležitého. Kritici mu ale vyčítajú, že profituje na vojne. Strnad ale svoj biznis obhajuje a tvrdí, že slúži na obranu, nie na útok.

Ak chcete o miliardárovi vedieť viac, prečítajte si tento článok: Stal sa najbohatším Čechom: Miliardár zarába na zbraniach, kariéru začínal v sklade, za tento rok zarobil už 8 miliárd

Takto sa odohral jeden z najbrutálnejších útokov žralokov v dejinách

Písal sa 30. júl 1945, keď japonská ponorka potopila krížnik amerického námorníctva USS Indianapolis. Zasiahli ju dve torpéda, loď sa pod vodou ocitla približne po 12 minútach. Potopenie prežilo spočiatku 900 členov posádky z celkového počtu 1 200. Čakali ich však brutálne momenty, o ktorých by sa vám nesnívalo ani v tej najhoršej nočnej more.

Niektorí sa z hrozivého zážitku pomiatli. Uviazli totiž vo vodách plných žralokov a bez akýchkoľvek zásob. Štyri dni okolo nich krúžili žraloky a jedného po druhom ich neľútostne strhávali do hlbín. Na následky zranení, dehydratácie, otravy slanou vodou a po útokoch žralokov zomreli stovky mužov. Odhaduje sa, že len v zuboch predátorov zomrelo 150 ľudí, podľa preživších je však toto číslo vyššie. V čase, keď mužov objavili a na pomoc začali prichádzať záchranné lode, ich z 1 200 ostalo nažive už len 316.

Ak sa chcete o desivom útoku dozvedieť viac, prečítajte si náš článok: Vo vode boli 4 dni, zahynulo 588 mužov, skončili v zuboch predátorov: Toto je jeden z najbrutálnejších útokov žralokov

Monika žije v Dánsku: Obed v bistre tu stojí aj 16 eur

Život v zahraničí nie je vždy taký ružový, ako by sa nám mohlo zdať. Monika Fábryová je Slovenka, ktorá už 4 roky žije v Dánsku a zároveň tam pracuje v oblasti marketingu. Nazrite s nami na život v Škandinávii z pohľadu cudzinky, ktorá si tu vybudovala svoj nový domov.

Monika na svojom instagramovom profile Slovenka v Dánsku šíri autentické zážitky a rozdiely medzi našou krajinou a Dánskom. Ako sa zmenil jej život po presťahovaní sa za snúbencom do jednej z najšťastnejších krajín sveta? Čo sa jej na Dánsku najviac páči a čo jej, naopak, prekáža? Ako vyzerá jej každodenný život, koľko stojí život v Dánsku, koľko tam ľudia zarábajú, ale aj to, čo je na Slovensku lepšie, nám Monika porozprávala v našom rozhovore.

Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Monika žije v Dánsku: Obed v bistre tu stojí aj 16 eur. Platy sú násobne vyššie ako na Slovensku, viem ušetriť viac peňazí

Generál Macko o operácii Pavučina

Operácia Pavučina vojde do dejín vojenstva ako jedna z najúspešnejších skrytých operácií. Myslí si to generálporučík Pavel Macko. Podľa jeho slov Ukrajina zaútočila na pýchu ruskej armády a zasiahla ju na veľmi citlivom mieste. Moskve sa výrazne zmenšili možnosti zasiahnuť Ukrajinu v hĺbke jej územia.

„Je to určite morálna, ale aj vojenská vzpruha pre Ukrajincov. I keď to nebude v tomto momente znamenať žiadny zásadný obrat vo vojne,“ hovorí generálporučík.

Viac o tom, čo sa stalo, aký dosah to môže mať na mierové rokovania, i to, prečo utrpela pýcha ruskej armády, si môžete prečítať v tomto rozhovore: Generál Macko o operácii Pavučina: Táto akcia vojde do dejín, Rusko stratilo svoju pýchu. Očakávam ďalšie prekvapenia

Boli sme na najkrajšej pláži sveta

Ostrov Formentera je od Ibizy vzdialený asi 20 kilometrov a hovorí sa o ňom ako o nedotknutom raji. Dostať sa sem trajektom nie je vôbec žiadny problém a vyjde vás to na pár desiatok eur. Miestna pláž Illetes s tyrkysovým morom a bielym pieskom bola navyše časopisom Lonely Planet zvolená za jednu z najkrajších na celom svete pre rok 2025.

Bicykle sme zaparkovali ešte pred vstupom na samotné pláže a užívali si prechádzku cípom, ktorý sa pomaly strácal v mori. Voda bola plytká, priezračná a aj v skutočnosti mala takú oslnivú farbu, ako sme videli na internete. Usúdili sme, že sa nečudujeme, že sa objavuje v rebríčkoch, ktoré jej prisudzujú titul top na našej planéte.

Či sa oplatí zostať na ostrove Formentera viac dní a s čím tu môžete mať problém, sme pre vás zhrnuli v našom článku: Ste tu len za 23 eur: Boli sme na najkrajšej pláži sveta, o tomto skrytom raji ste možno ani nepočuli, zostáva v tieni Ibizy

Ukrajinku mali zamknúť na čerpacej stanici a rozbiť jej mobil

Marína sa cestou domov krátko po polnoci zastavila na čerpacej stanici OMV v Lamači. Tam natankovala do svojho auta naftu a následne Adblue a za obe chcela zaplatiť naraz. Takýto postup sa nepáčil jednej zamestnankyni, ktorá mala podľa Maríny na ňu kričať a vysvetľovať, že sa to tak nemá robiť. Marína si jej reakciu začala natáčať, čo nahnevalo nielen ju, ale aj tamojšieho zákazníka, ktorý o sebe hovoril, že je zamestnancom SBS služby a dokonca jej ukázal aj svoj SBS preukaz. Obaja na ňu opakovane zvyšovali hlas a vyzvali ju, aby video zmazala a dokonca od nej požadovali, aby im dala svoj mobil.

Marínu následne na čerpacej stanici zamkli, pričom jej mali rozbiť aj mobil, na ktorý video natáčala, či fyzicky na ňu zaútočiť. Celý prípad rieši už polícia, ktorá portálu interez poskytla vyjadrenie, rovnako aj sieť čerpacích staníc OMV.

Viac si môžete prečítať v našom článku: Exkluzívne: Ukrajinku mali zamknúť na čerpacej stanici a rozbiť jej mobil. „Pracujem pre ministerstvo vnútra,“ kričal ochrankár

Boli sme v novom biznis salóniku na bratislavskom letisku

Ešte donedávna fungoval v priestoroch Letiska M. R. Štefánika takzvaný Mastercard Caproni Lounge, ktorý však bol v uplynulých týždňoch z dôvodu rekonštrukcie zatvorený. Keď v pondelok 2. júna 2025 opäť otvoril svoje brány, stalo sa tak pod novým názvom, a tiež novým prevádzkovateľom.

V poradí už svoj 57. salónik tu otvorila spoločnosť Menzies Aviation, ktorá patrí medzi popredných poskytovateľov služieb pre letiská a letecké spoločnosti. Biznis priestor po novom nesie názov Pearl Lounge a my sme mali možnosť doň exkluzívne nahliadnuť v deň jeho oficiálneho otvorenia.

Ak vás zaujíma, ako to v salóniku vyzeralo, prečítajte si našu reportáž: Boli sme v novom biznis salóniku na bratislavskom letisku. Cestujúcim ponúkne teplé jedlo a súkromie, mení sa aj cena vstupu.

Šimkovičovej hovorkyňa spravila s ministerkou rozhovor pre bulvár

Vo štvrtok sa na jednom z bulvárnych portálov objavil rozhovor s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou. Otázky jej však nekládol redaktor ani redaktorka média, ale jej vlastná hovorkyňa Petra Bačinská. Za kamerou stojí Ján Zemiar, ktorý ako fotograf spolupracuje aj s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR).

Interez oslovil fotografa a kameramana Jána Zemiara, MK SR aj Topky.sk, pre ktoré bol rozhovor realizovaný. Šéfka odboru komunikácie MK SR uviedla, že jediné, čo sa stalo, bolo, že Zemiarovi pomohla, „pretože nemal dosť rúk a podávala ministerke mikrofón“. Ide o veľmi neštandardný postup.

Ako sa k tomu postavili kameraman a fotograf, portál Topky aj ministerstvo, si môžete prečítať tu: Šimkovičovej hovorkyňa spravila s ministerkou rozhovor pre bulvár: „Snažíte sa vyrobiť kauzu tam, kde nie je,“ tvrdí

Rozhovor s prevádzkovým riaditeľom siete Trdlokafe

Dať si na jednom mieste dobrú kávu a chutný trdelník? Práve to je vízia konceptu, ktorý je slovenským spotrebiteľom známy pod značkou Trdlokafe. Prevádzková sieť sa rozšírila naprieč celou krajinou a naraziť na ňu môžu predovšetkým návštevníci obľúbených nákupných centier. To by sa však už čoskoro mohlo zmeniť.

Pre interez to v rozhovore potvrdil prevádzkový riaditeľ siete Libor Plecháč, ktorý tiež naznačil, akým smerom sa spoločnosť bude uberať pri zakladaní nových pobočiek. Tie sú v súčasnosti do veľkej miery lokalizované vo veľkých obchodných centrách v Bratislave, Žiline, Trnave, Martine, Poprade, Košiciach či Prešove.

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš nový rozhovor: Prevádzkový riaditeľ Trdlokafe: Nové prevádzky chceme otvárať mimo nákupných centier, transakčná daň nás nezastaví.

Pohľad do hlavy vraha

Každá krajina má za sebou históriu, ktorú už nikdy nevymaže. Každá spoločnosť je poznačená brutálnymi činmi ľudí, ktorí svetu ukázali svoju odvrátenú stránku. Povestný spínač v nich nikdy nefungoval, alebo sa po čase s plynúcimi rokmi života vypol. Skutky masových a sériových vrahov pritom nie sú len vzdialenou bublinou minulosti, ktorú nám vizualizujú filmy alebo rozpovedajú knihy a podcasty. Za ich činmi sú aj dnes obete a rodiny, ktorým sa ich milovaní už nikdy nevrátia domov.

Kriminálny psychológ Ondrej Kubík, ktorý viac ako 15 rokov spolupracoval s políciou na vyšetrovaní trestných činov, v rozhovore pre interez vysvetlil hranice medzi masovým a sériovým vrahom, priblížil ich mentálny svet a aj dôvody, pre ktoré mohli skutky spáchať.

O tom, aké znaky vykazujú masoví vrahovia a čím sú špecifické sériové vraždy, i to, aké prípady otriasli Slovenskom, si môžete prečítať na tomto linku: Pohľad do hlavy vraha: Sérioví vrahovia zanechávajú podpis, masoví idú za „vyšším princípom“

Prvý slovenský outlet, ktorý nikdy neotvoril

Ak sa dnes presúvate cestou zo Senca ponad diaľnicu D1, dostanete sa k pomerne veľkej zóne. Nájsť tu môžete rôzne logistické centrá, sklady, ale tiež areál, ktorý vám vizuálne môže nápadne pripomínať outletovú dedinku v rakúskom Parndorfe. Nuž, ak by boli plány spoločnosti IPEC naplnené, neďaleko Senca mohol skutočne fungovať prvý slovenský outlet.

Dnes už vieme, že to okolnosti zariadili inak a plány ostali iba na papieri. Teda, minimálne tie, ktoré počítali s vybudovaním atraktívneho nákupného areálu. Populárne značky či reťazce do Senca nikdy nedorazili a priestory si postupne nachádzajú iné využitie. Dlhé roky tiahnuci sa príbeh D1 Fashion Outlet sa začal písať okolo roku 2010.

Ak vás zaujíma viac informácií, nájdete ich v článku: Mal byť prvým slovenským outletom, lákal na značky ako Nike či Karl Lagerfeld. „Senecký Parndorf“ brány nikdy neotvoril.

Podľa automechanika by sme si tieto značky áut nikdy nemali kupovať

Výber nového či jazdeného auta je v súčasnosti čoraz náročnejší. Každý hľadá spoľahlivé vozidlo, ktoré bude zodpovedať jeho potrebám aj rozpočtu, no zároveň sa chce vyhnúť zbytočným problémom a nákladom. Odborné rady skúseného automechanika môžu byť preto kľúčové. Stanislaw Kráľovský, ktorý pozná autá do posledného „šróbika“, nám prezradil, na čo by sme si pri kúpe auta mali dať pozor, ako sa správne starať o vozidlo a aké chyby pri údržbe robíme najčastejšie. Zároveň nám poskytol množstvo praktických rád, ktoré nám môžu ušetriť nemalé peniaze aj starosti.

„Veľa ľudí ignoruje kontrolky, ktoré svietia na palubnej doske auta, toto by som určite nerobil. Netreba podceňovať nič, čo sa vymyká normálu vášho auta. Rozhodne sa nesprávajte k autu tak, že kým ide, neriešite to. Môže vás to potom stáť veľmi veľa peňazí,“ prezradil automechanik v našom rozhovore.

Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Automechanik Stanislaw: Tieto značky áut si nikdy nekupujte, prídete o peniaze. Túto chybu robí každý majiteľ auta