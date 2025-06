Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor: Útok Izraela je kontroverzný, no Irán ho chce zničiť. Konflikt bude zrejme rásť

Hlavným mestom Iránu sa v noci začal rozliehať zvuk explózií. Izrael spustil operáciu s názvom Rising Lion – Prebudenie leva. Séria útokov na Teherán prišla zo strany Izraela po dlhodobo napätej situácii pre iránsky jadrový program.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac, bezprostredne po útoku na Teherán, ktorý označil za preventívny, varoval, že možno očakávať raketový alebo dronový útok zo strany Iránu „proti Izraelu a jeho civilnému obyvateľstvu“. Niekoľko hodín od náletu sa skutočne začali ozývať sirény aj v samotnom Izraeli, Irán vyslal na krajinu 100 bezpilotných lietadiel.

Séria útokov mala byť mierená na sklady zbraní, laboratóriá aj iránskych generálov. Podieľalo sa na nich viac ako dvesto stíhačiek, a podľa izraelskej armády sa podarilo zasiahnuť viac ako stovku cieľov, medzi nimi aj jadrové zariadenie v Natanze, ktoré patrí k najvýznamnejším na obohacovanie uránu. Irán varoval, že v Natanze sa po izraelských útokoch zvýšila úroveň radiácie.

Izrael tvrdí, že zabil troch vysokopostavených predstaviteľov iránskej armády a bezpečnostných zložiek, a to veliteľa revolučných gárd Hosejna Salámího, náčelníka generálneho štábu iránskych ozbrojených síl Mohammada Bágherího a veliteľa iránskeho núdzového velenia Hatem al-Anbiya Gholama Ali Rašída. O život mal prísť aj profesor fyziky Mohammad Mehdi Tehranchi a bývalý šéf iránskej atómovej organizácie Fereydoon Abbásí.

Útok si však vyžiadal aj ďalšie obete a minimálne 20 ďalších osôb je zranených. Koľko civilistov sa stalo terčom útoku, zatiaľ nie je známe, rovnako, ako ani úplný rozsah škôd.

Irán ako odpoveď poslal na Izrael viac ako sto dronov. Teherán odkázal, že útoky, ktoré podnikol Izrael, potvrdzujú potrebu pokročiť v obohacovaní uránu.

„Ak by Irán získal jadrové zbrane, mali by sme tu ďalšiu jadrovú veľmoc, ktorú nevieme predvídať a často s ňou nevieme ani rokovať. To riziko ohrozenia svetovej bezpečnosti by sa rapídne zvýšilo,“ upozorňuje v rozhovore pre interez odborník na obranu a bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor.

Rising Lion je podľa izraelského premiéra odpoveďou na iránsku hrozbu voči samotnej existencii Izraela. Čoho sme to teda boli svedkami?

Boli sme svedkami určite zložitého rozhodnutia Izraela v rámci doktríny, kde Irán vnímajú ako životné ohrozenie, pretože Irán dlhodobo tvrdí, že Izrael treba zničiť.

Toto rozhodnutie vykonať útok na niektoré zariadenia, a ukázalo sa, že aj na personál, malo po rokoch minimalizovať riziko, že Teherán dokáže vyrobiť jadrové zbrane.

Ten útok je pomerne kontroverzný aj nezvyklý, ale nie je to prvýkrát, čo sa Izrael rozhodol takto riešiť svoju vlastnú bezpečnosť.

Prečo znamená možná jadrová zbraň v rukách Iránu problém a hrozbu?

Pretože v jeho oficiálnej politike sa hovorí, že Izrael nemá právo na existenciu a že ho treba zničiť. V momente, kedy by Irán získal jadrovú zbraň, by to z pohľadu Izraela znamenalo, že ju môže kedykoľvek použiť a krajinu zničiť tak, ako to tvrdí.

Preto je to pre Izrael životné ohrozenie, vnímajú to tak, že prestanú existovať. Preto robia takéto zásadné, a v medzinárodných vzťahoch veľmi tvrdé a neobvyklé opatrenia.

Ak by Irán získal jadrové zbrane, mali by sme tu ďalšiu jadrovú veľmoc, ktorú nevieme predvídať a často s ňou nevieme ani rokovať. To riziko ohrozenia svetovej bezpečnosti by sa rapídne zvýšilo.

Izrael tvrdí, že zabil vysokopostavených predstaviteľov iránskej armády a bezpečnostných zložiek, o život mal prísť aj profesor fyziky Mohammad Mehdi Tehranchi a bývalý šéf iránskej atómovej organizácie Fereydoon Abbásí. Bude Irán odpovedať na tieto straty?

