Objednali sme si kávu od Roba Pappa, doklad sme ani po urgenciách nedostali. Takto ju zhodnotil odborník

Vytvorili vlastné spoločenstvo, stanovili si svoje pravidlá, a ak s nimi súhlasíte, za príspevok vám k tomu pošlú kávu ako darček. Robo Papp a jeho manželka už niekoľko mesiacov ponúkajú prostredníctvom webu vevescafe organickú kávu. Tú môžete získať aj vy, nepošlú vám k nej však žiadny doklad ani potvrdenie o úhrade.

Činnosťou spoločenstva Ónyx, za ktorým Pappovci stoja, sa zaoberá aj Finančná správa SR (FS SR). Tá nám naposledy povedala, že „iniciuje úkony správcu dane, o ktorých ale v zmysle daňového tajomstva nemožno informovať“.

V októbri minulého roka vznikla na Donio zbierka v rámci „Naštartuj projekt“, kde prostredníctvom príspevkov môžete podporiť zaujímavé nápady. Veronika Papp tak chcela od darcov získať 1991 eur na podporu jej značky Veve´s cafe, ktorá, ako napísala, nesie názov podľa kaviarne, ktorú počas pandémie museli spolu s manželom zatvoriť.

„Budete si ju môcť objednať aj vy, budete vedieť, že pijete kávu, za ktorou je príbeh, láska a z ktorej vás nebude bolieť bruško,“ odkázala. Napokon sa jej podarilo získať 2063 eur.

V čase, keď zbierku vytvorila, používala v popise slová ako „značka“, či „objednať“. Dnes na webe, prostredníctvom ktorého kávu propaguje, uvádza, že ju ľudia môžu získať ako darček za príspevok pre spoločenstvo Ónyx. Týmto si obhajujú fakt, že ku káve nedostanete bloček ani faktúru.

Na stránke sa okrem informácií ohľadom kávy z Rwandy či Columbie dozviete, že zotrvaním na nej súhlasíte s pravidlami spoločenstva. Po ich prečítaní sa dozviete napríklad to, že „súkromný režim spoločenstva je slobodný spôsob hospodárenia, spoločenský mechanizmus, ktorým spoločenstvo Ónyx vo svojich zámeroch vymedzuje priestor, pravidlá a poriadok“.

Pappovci tiež tvrdia, že ide o „nepodnikateľský priestor“, a že činnosť ich „Spoločenstva podlieha pravidlám Spoločenstva a nie je možné vystaviť daňový doklad ani účtovný doklad“. Odvolávajú sa pritom na slobodné hospodárenie, ktoré sa podľa nich opiera o medzinárodné právo, „najmä o rezolúciu OSN A/RES/53/144.“

Zaujímavosťou je, že ešte v marci, keď sme vás o ich činnosti informovali, na webe uvádzali, že suma klubového príspevku vrátane kávy je za jeden kilogram 39 eur a za 250 gramov 12 eur, dnes píšu, že za príspevok dostanete kávu ako dar.

V článku nikde netvrdíme ani neuvádzame, že Robo Papp či Veve´s café podnikajú s predajom kávy, alebo že by vykonávali činnosť, ktorá by nebola v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Podľa slovenských zákonov sa podnikaním rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Pojem podnikanie upravuje § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Či je ich činnosť v súlade so slovenskými zákonmi, momentálne preverujú kompetentné orgány.