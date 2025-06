Vysokoškolský učiteľ Patrik Lenghart: Ak nebudeme Slovensko brániť, zanikneme, alebo budeme existovať len na papieri

Chce sa postaviť proti vplyvu agentov z Ruska na Slovensku, popritom učí študentov na vysokej škole a zviditeľnil sa aj založením populárnej komunity, o ktorej počulo už mnoho Slovákov. Rozprávali sme sa so zakladateľom nového občianskeho združenia na Slovensku, ktoré bude bojovať proti ruským agentom.

Patrik Lenghart je lektorom na vysokej škole na Slovensku a študentov práva vyučuje rétoriku. Špecializuje sa však na propagandu. Preslávil sa najmä založením platformy „Dobre.“, ktorú si mohli Slováci všimnúť na sociálnych sieťach počas pandémie. Jej poslaním bolo pod negatívnymi príspevkami napísať komentár „Dobre.“. Ten fungoval ako nástroj na boj proti nenávisti či dezinformáciám na sociálnych sieťach. Často boli príspevky politikov či známych osobností, ktoré vo svojich príspevkoch šírili nenávisť, zahltené komentármi „Dobre.“

Nedávno na sociálnej sieti Facebook oznámil, že sa rozhodol bojovať proti „ruským agentom“. Zakladá preto občianske združenie STREDA. Svoj projekt označil ako iniciatívu, ktorá Slovensko bude chcieť udržať v strednej Európe – v srdci civilizovaného sveta.

Zverejnil tiež víziu vyzbierať 400-tisíc podpisov na vyhlásenie referenda o vyhostení ruskej ambasády a jej agentov zo Slovenska.

Do aktivity sa chce naplno pustiť už 21. augusta. Dovtedy jeho tím čakajú prípravy na spustenie celého projektu.

Na Facebooku máte svoje aktívne publikum, vaše príspevky dosahujú stovky interakcií. Čím ste sa prvýkrát zviditeľnili a podľa čoho vás ostatní poznajú?

Keď to takto poviete, znie to oveľa krajšie, ako je to v skutočnosti. Realita je taká, že viac ako 90 % obsahu našich Facebookov zapĺňa ani nie 5 % všetkých jeho používateľov – v tomto je Facebook nesmierne protekčný systém a presadiť sa v tomto priestore, ktorý vyslovene pomáha dominantným a často extrémne toxickým ľuďom, to nie je ľahká úloha. Ani ja na tom nie som práve hviezdne, aj keď je pravda, že môj účet občas získava nadpriemernú sledovanosť, pokiaľ hovoríme o bežných používateľoch.

Priznám sa, že si nepamätám, čím konkrétnym som sa zviditeľnil tak, aby raz za čas moje statusy trošku vynikli. Skutočnosť však je, že úspech v stovkách reakcií dosahuje možno každý desiaty status, a na tom sa tiež musím narobiť. Bežný status na Facebooku nie je práve terno, s krátkym vtipom, s poznámkou o spoločnosti alebo s maličkou príhodou z rodinného života nedokáže bežný používateľ získať ani stovku páčikov.

Pôsobíte tiež ako učiteľ na vysokej škole, čo konkrétne vás viedlo k tejto profesii?

Viedli ma k tomu skvelí učitelia, ktorí si získali môj rešpekt. A kedysi dávno mi jeden z týchto mojich učiteľov, istý Ján Kuciak, navrhol, aby som sa zamyslel nad doktorandským štúdiom, ktorého nevyhnutnou súčasťou je výučba – práve tak som začal na univerzite učiť ja. Ako dvadsaťtriročný doktorand.

Ako dnes mladí ľudia vnímajú Slovensko?

