Obete mal mať aj na Slovensku: PS podáva trestné oznámenie pre možné prepojenia Epsteina s Bratislavou

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
PS ide na Generálnu prokuratúru SR.

Opozičné PS podáva trestné oznámenie pre prepojenia amerického sexuálneho násilníka Jeffreyho Epsteina na Slovensko. Odôvodnilo to tým, že vo zverejnenej komunikácii sa objavujú správy so slovenskými občanmi či s ľuďmi, ktorí sa v tom čase na Slovensku nachádzali.

Krajinu navštívil aj samotný Epstein. Dokumenty majú tiež obsahovať stovky správ o slovenských obetiach sexuálneho násilia. Na tlačovom brífingu pred Generálnou prokuratúrou SR o tom v utorok informovali poslankyne Národnej rady (NR) SR za PS.

Jurík hovorí o sieti páchateľov a potrebe spravodlivosti

Jeffrey Epstein je už síce mŕtvy, ale celá tá jeho sieť nechutných zvrhlíkov fungovala. Myslíme si, že tieto osoby majú čeliť spravodlivosti. A, naopak, obete, ktoré sú aj na Slovensku, by sa mali spravodlivosti dočkať,“ uviedla poslankyňa NR SR Beáta Jurík (PS).

Ako doplnila, na rokovanie parlamentného pléna predložia uznesenie na podporu slovenských sexuálnych obetí Epsteina. „Nejde o žiadne politikárčenie, nie je tam zmienka o Miroslavovi Lajčákovi a neexistuje tak žiadny dôvod na to, aby to tí ‚tlačovkoví‘ bojovníci za ženy, ako sme videli posledné týždne, nepodporili,“ zdôraznila.

Výzva obetiam, aby prehovorili

Poslankyňa NR SR Zuzana Števulová (PS) vyzvala všetky ženy, dievčatá aj ďalších ľudí, ktorí sa cítia ako Epsteinove obete, aby sa nebáli o tom prehovoriť. „Dnes je ten čas, keď môžu vystúpiť, keď môžu prísť za orgánmi činnými v trestnom konaní alebo za organizáciami, ktoré poskytujú pomoc obetiam sexuálneho zneužívania, a povedať o tom,“ vyhlásila.

Vyzvala tiež kompetentné úrady, aby sa zaoberali prípadnou bezpečnostnou previerkou bývalého poradcu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Miroslava Lajčáka a ak ju má, zrušili mu ju. Lajčák je podľa nej skompromitovaná osoba.

Premiér Fico v sobotu (31. 1.) prijal rezignáciu svojho poradcu Lajčáka, ktorý sa rozhodol vzdať funkcie pre svoju komunikáciu s americkým sexuálnym predátorom Epsteinom. Lajčák sa podľa neho vzdaním funkcie prejavil ako veľký diplomat. Samotný Lajčák viackrát odmietol, že by o zločinoch a podozreniach spájaných s Epsteinom vedel či sa na nich podieľal. Jeho zločiny odsúdil.

USA zverejňujú milióny strán spisov

Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Epsteina. V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či miliardára Elona Muska.

Americký finančník Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.

