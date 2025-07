Obed v reštaurácii za 2,65 eura: O skrytom klenote, kde dostanete lacný luxus, ste možno nikdy nepočuli, je čas napraviť to

Čo si predstavujete pod pojmom luxus vy? Často sa nám s ním spája nutnosť minúť nemálo peňazí, no nemusí to tak byť. Tento ostrov je rajom, no dovolenka tu nestojí priveľa.

Niečo pre cestovateľov z každého súdka

Ako informuje Mail Online, Expedia, globálna online cestovateľská platforma, našla exotické destinácie pre všetkých cestovateľov, či už sa chcú opaľovať, surfovať alebo sa dobre najesť. Zoznam bol vytvorený na základe overených dát a informácií od cestovateľov.

Do úvahy brala recenzie, ale aj pomer ceny a ponúkanej kvality. Zamerala sa tiež na dostupnosť, bezpečnosť, ale aj to, ako dlho tu trvá hlavná sezóna. Takýmto spôsobom chce dovolenkárom pomôcť naplánovať si dovolenku čo najlepšie.

Kam za lacným luxusom?

Ko Samui, tropický ostrov v južnom Thajsku, bol vyhlásený za najlepší, pokiaľ si chcete dopriať cenovo dostupný luxus. Expedia uviedla, že medziročne zaznamenala 55-percentný nárast počtu ľudí, ktorí tento ostrov vyhľadávajú. Je to raj najmä pre ľudí, ktorí radi spájajú jogu, duchovno a pobyt na krásnej pláži.

Zároveň si však Ko Samui uchováva reputáciu miesta, kde to v noci žije a dbá sa o uchovanie prírodných krás. V reštaurácii sa tu podľa webu Numbeo najete už od 2,65 eura a za pol litra piva zaplatíte približne 2 eurá.

Ak si chcete celoročne užívať slnečné lúče, ideálnym miestom je Aruba. Tá je okrem iného známa tým, že dbá na ekologický prístup k turizmu. Čoraz viac ľudí miluje aj ostrov Bali, ktorý je podľa Expedie tým najlepším miestom na relax. Milovníci dobrého jedla by zas jednoznačne mali preskúmať Sardíniu.

Ak zas túžite po zábave a divokých večierkoch, na zoznam si zapíšte Paros. Medzi ostrovmi, ktoré sa tešia značnej popularite, dlhodobo ostávajú aj Santorini a Mykonos.