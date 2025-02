O tomto neznámom filme ste ani nepočuli, dostáva brutálne hodnotenia: Tieto snímky sa oplatí vidieť v kine počas víkendu

Premýšľate, čo podniknúť tento víkend? Čo tak zájsť do kina a užiť si skvelý film na veľkom plátne? Pripravili sme si pre vás horúce tipy, ktoré rozhodne stoja za pozretie. Či už máte chuť na napínavý horor, silnú drámu alebo poriadnu dávku smiechu, v našom výbere si každý nájde to svoje. Stačí si vybrať, kúpiť lístky a nechať sa vtiahnuť do sveta filmových príbehov.

Černák

Mánia okolo filmu Černák stále pokračuje, preto ak ste druhý diel o živote bývalého mafiána ešte nevideli, utekajte si ho pozrieť. Film mal premiéru 30. januára 2025 a už počas prvého víkendu zaznamenal mimoriadny úspech — dosiahol rekordnú tržbu 1 146 109 eur, ako píšeme v našom článku.

Diváci chodia na film ako diví, kiná sú takmer vypredané a na ČSFD svieti hodnotenie 79 %, čo naznačuje, že Černák by mohol byť najlepším slovenským filmom, ktorý v tomto roku uvidíte, a to je len začiatok februára.

Film prináša zavŕšenie násilného životného príbehu inšpirovaného osudom bývalého bosa horehronského podsvetia Mikuláša Černáka. Z chlapca z Telgártu sa stal rešpektovaný šéf mafiánskej skupiny, no jeho ambície siahajú ešte ďalej — chce ovládnuť celé Slovensko a stať sa bosom všetkých bosov. Jeho cena na vrchol je však lemovaná zradcami a mŕtvolami.

Na plech

Kontroverzná komédia Na plech spôsobila na domácom trhu obrovský rozruch, len za prvý týždeň si ju do kín prišlo pozrieť šialené číslo divákov — viac ako 90-tisíc. Avšak viaceré slovenské kiná ju odmietli premietať, pre jej nekorektný humor. Z komédie sa tak stala „zakázaná“ snímka s podtitulom len pre „odvážne“ kiná.

Aj napriek tomu má na portáli ČSFD skvelé hodnotenie — až 81 %. Zároveň neustále pribúdajú pozitívne recenzie, diváci ju dokonca označujú za najlepšiu komédiu 21. storočia, ako uvádzame v našom článku.

Na plech mal premiéru v našich kinách len včera — 6. februára 2025. Film sleduje príbeh mladého ambiciózneho Marka, ktorý sa po ukončení vysokoškolských štúdií presťahuje na sever Čiech za prácou. Tu sa však zoznámi s najlepšími varičmi pervitínu, čím začne spletitá sieť bizarných situácií.

Spoločník

Máte radi filmy, ktoré vám spôsobujú neznesiteľný strach? Do slovenských kín práve dorazil horor Spoločník, ktorý vám nedá spať. Na portáli ČSFD má skvelé hodnotenie — 74 % a diváci ho v recenziách veľmi chvália.

Film rozpráva príbeh Iris a Josha, ktorí počas víkendového pobytu v luxusnom sídle miliardára čelia nečakaným udalostiam po jeho náhlej smrti. Tento nový druh milostného príbehu, ktorý sa mení na desivú nočnú moru, je označovaný aj na kandidáta na film roka.