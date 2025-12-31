O tichých lekciách uplynulého roka: Úprimné priznanie Marianny Ďurianovej mnohých prekvapí, trápi ju jedna vec

Foto: Instagram.com/mariannadurianova

Jana Petrejová
Moderátorka o sebe a roku, ktorý má za sebou. 

Na televíznych obrazovkách pôsobí ako skúsená profesionálka, v reálnom živote miluje vianočné sviatky, ktoré v nej prebúdzajú dieťa a nefalšovanú radosť. Hoci sa sviatky skončili, pre mnohých atmosféra svetielok a vianočného stromčeka pokračuje až do Troch kráľov.

Dnešný deň mnohých núti obzrieť sa za seba a zhodnotiť, čo všetko im priniesol rok 2025. Často pritom nejde len o nové zážitky, ale aj poznanie o nás samých. Vedela by o tom rozprávať televízna stálica Marianna Ďurianová, ktorá odhalila o sebe zaujímavú vec, ako uviedla v rozhovore pre Život.

Ľudia sa pri nej cítia dobre

Pre moderátorku bol uplynulý rok plný prekvapivých odhalení. „Zistila som, že som omnoho viac tolerantná a trpezlivá, ako som si o sebe myslela. A že ešte stále dokážem mať bláznivé nápady a plány do budúcna. A že viem za nimi aj ísť,“ priznala Marianna, ktorá je na seba hrdá vo viacerých momentoch.

Za veľké víťazstvo tohto roka považuje niečo, čo jej dokonca potvrdili aj niektorí ľudia. „Som rada, že som sebestačná, samostatná, že dokážem pracovať aj starať sa o rodinu a popritom si užiť aj chvíle s priateľmi. A veľmi ma teší, že sa ľudia pri mne cítia fajn. Mala som počas roka množstvo takých reakcií, ktoré mi to potvrdili. To ma robí šťastnou,“ poznamenala moderátorka.

Čo sa týka priania, s ktorým chce vstúpiť do roka 2026, má v tom jasno. „Veľmi by som chcela, aby boli ľudia k sebe lepší. Naozaj ma trápi, ako sa dokážeme k sebe navzájom správať. Ako dokážeme nenávidieť a odsudzovať,“ vyšla s pravdou von, z čoho jej pribúdajú vrásky na čele.

Čo si želala pod stromček?

