O prácu náhle príde viac ako 150 Slovákov: Najväčší hráč oznámil hromadné prepúšťanie, región to zabolí

Prepúšťanie je síce bežnou súčasťou pracovného trhu, no keď sa robí vo veľkom, vždy ide o nemalú ranu pre daný región a najmä o konkrétnych zamestnancov. Takéto hromadné prepúšťanie najnovšie ohlásila najväčšia slovenská IT firma Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Týkať sa má približne 150 zamestnancov a hoci ide podľa firmy len o bežnú ročnú fluktuáciu, zo zákona museli nahlásiť hromadné prepúšťanie, informoval Korzár na základe vyjadrenia riaditeľa pre komunikáciu, stratégiu a transformáciu spoločnosti Pavla Mirossaya.

Tisícky zamestnancov

Firma Deutsche Telekom IT Solutions sídli v Košiciach a aktuálne pre ňu pracuje viac ako 4 000 ľudí. Ide teda o približne štvorpercentnú redukciu. Je to vraj dôsledok straty časti zákaziek a zmien v prevádzkových potrebách.

„Našou prioritou je zachovať si konkurencieschopnosť a dlhodobú stabilitu. Z tohto dôvodu prechádzame strategickou transformáciou s cieľom efektívnejšie využívať dostupné kapacity. Vzhľadom na pokročilú fázu tohto procesu považujeme jeho realizáciu za nevyhnutnú,“ povedal Mirossay. Prepúšťanie sa vraj navyše nezameriava na konkrétne typy pozícií, ale dotkne sa rôznych úrovní, vrátane riadiacich. Každé ďalšie rozhodnutie vraj bude vychádzať z reálnych potrieb a zo strategických priorít.