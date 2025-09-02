O prácu môže prísť viac ako 100 ľudí, na východnom Slovensku krachuje dlhoročná firma. Do konkurzu sa poslala sama

Tlačiarne Polygraf Print v súčasnej podobne na slovenskom trhu fungujú už takmer tri desaťročia. Ich tradícia však siaha až do socializmu, keď úspešne nadviazali na štátny podnik Dukelské tlačiarne. Kým dlhé roky aj po páde bývalého režimu išlo o stabilný a prosperujúci podnik, dnes je situácia iná.
Od roku 1996 sa firma spájala s podnikaním známeho biznismena Ivana Kmotríka. V začiatkoch sa spoločnosť zameriavala na neperiodické publikácie, no neskôr prešla k tlači kníh, učebníc či časopisov.
Od roku 2013 prevzala väčšinu prešovského podnikania švajčiarska firma Imprimo Print. Dnes už je tradičný polygrafický hráč zameraný predovšetkým na zahraničný export a okrem tamojšieho dopytu ho ovplyvňujú aj výrobné náklady spojené s materiálmi či energiami.
Práve zdražovanie energií a cien papiera, lacná konkurencia predovšetkým z ázijských krajín či zníženie dopytu na hlavnom trhu v Nemecku, mali spôsobiť problémy, ktorým tradičná polygrafická firma čelí. Podľa najnovších informácií vyplývajúcich z Registra úpadcov (RÚ) definitívne skončila v konkurze. Prvé správy o jej problémoch sme vám priniesli ešte začiatkom augusta.
Nahromadená strata a dlhy
Faktom je, že návrh na konkurzné konanie na seba podala spoločnosť sama. To v praxi v drvivej väčšine prípadov znamená, že firma už nie je schopná splácať svoje záväzky a nevie ďalej fungovať. Pri pohľade na hospodárske výsledky eseročky Polygraf Print je zrejmé, že do problémov ju dostali hlavne posledné dva roky.
Počas nich totiž nahromadila stratu presahujúcu 1,6 milióna eur a pokles bol badateľný aj pri tržbách. Kým ešte do roku 2022 boli vysoko nad úrovňou 10 miliónov eur, vlani to bolo už iba 9,6 milióna eur. Navyše, z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že spoločnosť dlhuje Sociálnej poisťovni viac ako 160-tisíc eur, záväzky okolo 60-tisíc eur má aj voči zdravotným poisťovniam.
Ako ešte začiatkom augusta zistil Korzár, zamestnanci dostali vynútené voľno. Podľa oficiálnych štatistík má Polygraf Print stále viac ako stovku pracovníkov, pričom zdroje vtedy pre portál uviedli, že viacero kľúčových ľudí je na odchode. Zastavená bola aj výroba. Nádej na záchranu je podľa viacerých informácií malá, firme by však mohol pomôcť silný investor.
Neistá budúcnosť
Po vyhlásení konkurzu teraz dostanú veritelia nejaký čas na prihlasovanie svojich pohľadávok, konkurzný správca medzitým zistí, akým majetkom spoločnosť disponuje.
My sme sa s otázkami obrátili na vedenie prešovskej firmy, ako aj na ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Ako sme sa dozvedeli, v Prešove boli od začiatku roka nahlásené dve hromadné prepúšťania, ani jedno sa však netýka oblasti, v ktorej podniká Polygraf Print.
