O pár minút to začne: Slovensko sa ponorí do tmy, Hodina Zeme tento rok nie je len symbolické zhasnutie

V sobotu o 20.30 h sa Slovensko pripojí k miliónom ľudí po celom svete v rámci Hodiny Zeme. Dôjde k symbolickému vypnutiu osvetlenia od 20.30 h do 21.30 h. Toto vypnutie sa stáva gestom jednoty.
Svetový fond na ochranu prírody (WWF) upozorňuje na potrebu riešiť problémy klimatickej zmeny a vyzýva na spoločnú zodpovednosť za budúcnosť Zeme a ochranu jej prírodných zdrojov. TASR o tom informovala Kristína Bocková z WWF Slovensko.
„Tento rok nejde len o symbolické zhasnutie svetiel – kampaň pri svojom 20. výročí prichádza s výzvou vytvoriť ‚Najväčšiu hodinu pre Zem‘ a premeniť symbolické gesto na skutočný impulz pre ochranu našej prírody. V čase, keď čelíme prehlbujúcej sa klimatickej kríze a dramatickému poklesu biodiverzity, je viac než kedykoľvek predtým potrebné spojiť sily,“ uviedla Bocková.
Nejde len o symbolické zhasnutie
WWF poukazuje na najnovšie globálne dáta, ktoré upozorňujú na pokles populácií voľne žijúcich druhov a riziko prekročenia bodov zlomu v ekosystémoch, ako sú amazonské pralesy, koralové útesy či polárne oblasti. „Dnes už nebojujeme len za symbolické zhasnutie svetiel, bojujeme o čas. Najnovšie dáta o stave prírody sú alarmujúce, no riešenie máme v rukách my všetci,“ poznamenala riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann. Doplnila, že ľudia by mali venovať jednu hodinu prírode nie ako povinnosť, ale ako investíciu do kvality vlastného života.
Na Slovensku sa do iniciatívy každoročne zapája množstvo miest, obcí, organizácií a verejných inštitúcií. Tento rok sa pridajú napríklad mestá, ako Kežmarok, Prešov, Nitra, Komárno či Trenčín, kde dôjde k symbolickému vypnutiu verejného osvetlenia.
Do tmy sa ponoria aj viaceré ikonické pamiatky vrátane Nitrianskeho hradu, Trenčianskeho hradu, Bojnického zámku, Starého a Nového zámku v Banskej Štiavnici, hradu Beckov, Radničného námestia v Bardejove ako aj budovy Národnej banky Slovenska, priblížil fond. Pokračuje, že kampaň sprevádzajú aj komunitné aktivity, ako sú lampiónové sprievody a stretnutia pri sviečkach, či vzdelávacie podujatia a pozorovania nočnej oblohy. WWF Slovensko pozýva aj na dobrovoľnícke čistenie rieky Slatinka v úseku od Slatinky po Zvolenskú Slatinu.
