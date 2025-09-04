NR SR bude mať nového poslanca: Nevypočítateľný Radačovský dostal nové miesto, nahradí ho toto meno

Miroslav Radačovský vošiel do pamäti ľudí ako europoslanec, ktorý v pléne Európskeho parlamentu vypustil holubicu. Aktuálne pôsobí ako nezaradený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho čas v NR SR je však zrátaný, čoskoro by sa mal stať veľvyslancom na Cypre.
Pre Denník N potvrdili tieto informácie viaceré zdroje z prostredia rezortu zahraničných vecí. 71-ročný Radačovský sa tak stane ďalším politickým nominantom štvrtej vlády Roberta Fica za mandátu prezidenta Petra Pellegriniho.
Mal by nastúpiť koncom roka
Na veľvyslanectvo v Nikózii by mal poslanec nastúpiť do konca tohto roka. Súčasný veľvyslanec Martin Bezák, ktorý by mal na svojom poste zostať minimálne do mája 2026, už o tom, že končí, údajne vie.
Rezort zahraničia pre médiá novinku nekomentoval, Radačovský však Denníku N informáciu nepriamo potvrdil. „Situácia je taká – keď mi to bolo ponúknuté, dohodli sme sa, že nesmiem o tom rozprávať, kým to bude ukončené alebo to nebude ukončené v môj prospech. Vidím teda, že iní rozprávajú, a ja chcem dodržať to slovo,“ povedal politik s proruskými názormi.
V parlamente by mal na jeho miesto nastúpiť podpredseda SNS a primátor mesta Holíč Zdenko Čambal.
