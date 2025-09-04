Po autonehode na nepriznanom aute prichádza aj tajná firma: Riaditeľ SIS Gašpar vlastní 90 % pražskej firmy, riešia ju úrady

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Monika Šuchová
Firma nezverejňuje účtovné závierky.

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar mal zatajiť nielen auto, na ktorom mal pred niekoľkými dňami dopravnú nehodu. Ako sa ukázalo, zamlčať mal aj českú firmu, v ktorej má vlastniť až 90 % akcií. Problémom je aj to, že spoločnosť údajne nezverejňuje účtovné závierky.

O zisteniach informoval Denník N.

Šéf SIS má tajomstvo

Riaditeľ tajnej služby nemal priznané v predošlých majetkových priznaniach žlté športové auto Dodge Challenger Hellcat, s ktorým havaroval. Denník N sa preto pozrel na jeho majetkové priznanie a ostatný majetok.

Gašpar má v Česku od jari roku 2020 vlastniť firmu, pri ktorej na povrch vyplávali viaceré problémy. Syn obžalovaného podpredsedu Smeru-SD Tibora Gašpara v spoločnosti Colbey Company v Prahe vlastní až 90 % akcií. Firma nezverejňuje účtovné závierky, čo je v Česku povinné. Jej aktivitami sa preto majú zaoberať české úrady.

Šéf SIS zasa v majetkových priznaniach nezverejnil, že je jej akcionárom. Nie je to jasné z jeho majetkových priznaní za roky 2022 ani 2023.

