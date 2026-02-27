Nový prieskum hovorí jasne: Voľby do NR SR by vyhralo Progresívne Slovensko, nad Smerom by dominovalo o 7 kresiel

Voľby do Národnej rady (NR) SR by vo februári vyhralo hnutie PS so ziskom 20,6 %. Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 16,4 % voličov. Po nej by nasledovalo Hnutie Slovensko so ziskom 9,3 %. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.
Do parlamentu by sa dostali aj strana Hlas-SD (8,8 %), hnutie Republika (8,7 %), SaS (7,9 %), KDH (7,4 %) a Demokrati (6,2 %).
Do Národnej rady by sa nedostali SNS (4,8 %), Maďarská aliancia (4,6%), Sme rodina (2,9 %), Právo na pravdu (2,2 %) ani KSS (0,2 %).
PS by získalo až o 7 kresiel viac, než Smer-SD
Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 36 kresiel, Smer-SD 29. So 16 poslancami by v NR SR boli Hnutie Slovensko a Hlas-SD. Republika by získala 15 mandátov a SaS 14. KDH by obsadilo 13 kresiel. Demokratov by v parlamente zastupovalo 11 poslancov.
