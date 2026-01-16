Na Slovensko prichádza obrovská značka. Tesla oficiálne otvorí svoj prvý showroom, hľadá už aj zamestnancov

Prvé správy o možnom vstupe svetovej spoločnosti Elona Muska na slovenský trh sa objavili ešte minulý rok. Dôvodom bolo zaregistrovanie značky, ktoré sa teraz pretavilo aj do zriadenia takzvaného pop-up store, pričom v nasledujúcich mesiacoch už bude klientom k dispozícii plnohodnotná predajňa so servisným zázemím.
O vstupe značky Tesla informovala v tlačovej správe Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA). Ako ďalej dodala, firma miliardára Muska sa stala jej plnohodnotným členom.
Otvárací víkend a nábor prvých ľudí
Oficiálny vstup Tesly znamená dobrú správu pre tuzemských záujemcov o vozidlá megapopulárnej značky, a to ako z radov bežných ľudí, tak aj firiem. Kým doteraz mali jednotlivci aj firmy možnosť získať vozidlá Tesla len prostredníctvom zahraničných predajcov a sprostredkovateľov, oficiálny vstup na slovenský trh túto situáciu mení a vytvorí tak štandardné podmienky.
Pop-up Tesla store bude otvorený na Tuhovskej ulici v Bratislave po boku viacerých známych automobilových predajcov. Ako už bolo spomenuté, v najbližších mesiacoch sa očakáva dobudovanie plnohodnotného showroomu spolu so servisným centrom.
Počas aktuálneho víkendu si navyše Tesla pripravila pre záujemcov zaujímavý event v nákupnom centre Eurovea za prítomnosti produktových, ale tiež technických špecialistov. Jeho súčasťou bude napríklad aj lightshow s vozidlami.
Spoločnosť už zároveň spustila slovenskú modifikáciu svojho oficiálneho webu, kde sa môžu potenciálni zákazníci zoznámiť s aktuálnou ponukou či s ďalšími bližšími informáciami, ktoré ich zaujímajú. Tesla započala aj nábor nových zamestnancov na pozície ako Service Manager, Sales Advisor či iné miesta v servisnej časti bratislavskej prevádzky.
