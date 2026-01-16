Na Slovensko prichádza obrovská značka. Tesla oficiálne otvorí svoj prvý showroom, hľadá už aj zamestnancov

Ilustračná foto: Profimedia

Jakub Baláž
Tesla
Slováci sa môžu tešiť na mnohé populárne modely, vstup na slovenský trh bude v týchto dňoch sprevádzať aj zaujímavé podujatie.

Prvé správy o možnom vstupe svetovej spoločnosti Elona Muska na slovenský trh sa objavili ešte minulý rok. Dôvodom bolo zaregistrovanie značky, ktoré sa teraz pretavilo aj do zriadenia takzvaného pop-up store, pričom v nasledujúcich mesiacoch už bude klientom k dispozícii plnohodnotná predajňa so servisným zázemím.

O vstupe značky Tesla informovala v tlačovej správe Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA). Ako ďalej dodala, firma miliardára Muska sa stala jej plnohodnotným členom.

Viac z témy Tesla:
1.
Tesla zrejme oficiálne prichádza na Slovensko: Deje sa to v čase, keď automobilka zažíva obrovský úpadok
2.
Elon Musk oznámil veľké prepúšťanie v Tesle. O prácu by malo prísť až 10-tisíc zamestnancov
3.
Teslu dokáže oklamať billboard či značka v reklame. Izraelskí vedci ukazujú nedostatky inteligentných systémov
Zobraziť všetky články (30)

Otvárací víkend a nábor prvých ľudí

Oficiálny vstup Tesly znamená dobrú správu pre tuzemských záujemcov o vozidlá megapopulárnej značky, a to ako z radov bežných ľudí, tak aj firiem. Kým doteraz mali jednotlivci aj firmy možnosť získať vozidlá Tesla len prostredníctvom zahraničných predajcov a sprostredkovateľov, oficiálny vstup na slovenský trh túto situáciu mení a vytvorí tak štandardné podmienky.

Spoločnosť Tesla sa za necelé dve desaťročia stala jedným z najvýraznejších symbolov elektromobility a technologickej transformácie automobilového priemyslu. Tesla zároveň určila tempo v oblasti autonómnych funkcií, aktualizácií „na diaľku“ a budovania nabíjacej infraštruktúry, čím ovplyvnila stratégiu prakticky všetkých veľkých výrobcov áut.

Pop-up Tesla store bude otvorený na Tuhovskej ulici v Bratislave po boku viacerých známych automobilových predajcov. Ako už bolo spomenuté, v najbližších mesiacoch sa očakáva dobudovanie plnohodnotného showroomu spolu so servisným centrom.

Počas aktuálneho víkendu si navyše Tesla pripravila pre záujemcov zaujímavý event v nákupnom centre Eurovea za prítomnosti produktových, ale tiež technických špecialistov. Jeho súčasťou bude napríklad aj lightshow s vozidlami.

Spoločnosť už zároveň spustila slovenskú modifikáciu svojho oficiálneho webu, kde sa môžu potenciálni zákazníci zoznámiť s aktuálnou ponukou či s ďalšími bližšími informáciami, ktoré ich zaujímajú. Tesla započala aj nábor nových zamestnancov na pozície ako Service Manager, Sales Advisor či iné miesta v servisnej časti bratislavskej prevádzky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensku už o pár dní pribudne ďalší McDonald’s. Nová reštaurácia vyrástla vo frekventovanej lokalite

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac