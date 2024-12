Nový film o Karolovi Duchoňovi musíte vidieť: Z príbehu muža, ktorý žil až príliš intenzívne, naskakujú zimomriavky

V dolinách, Smútok krásnych dievčat alebo Mám ťa rád — čo tieto hity spája, je slovenská hudobná legenda Karol Duchoň. A pre fanúšikov máme skvelé správy. Už budúci rok sa môžete tešiť na sfilmovaný príbeh tohto velikána. Oživí ho režisér Peter Bebjak.

Tesne pred Štedrým dňom priniesli tvorcovia dobového hudobného filmu Duchoň úvodný teaser príbehu jedného z najobľúbenejších spevákov posledných desaťročí.

„V týchto záberoch vidíme Karola Duchoňa na vrchole jeho slávy – obdivovaného, zbožňovaného a nesmierne talentovaného. Mal pred sebou ohromnú budúcnosť a to, že sa mu hovorilo slovenský Tom Jones, rozhodne malo svoj dôvod. Prichádza pred sálu plnú ľudí, ktorí so zatajeným dychom čakajú na to, kým ju rozoznie svojím nezameniteľný hlasom. Je to nesmierne silný moment najmä v kontraste s jeho komplikovaným osudom,“ cituje slová režiséra Petra Bebjaka tlačová správa.

V úlohe Karola Duchoňa diváci uvidia Vladka Plevčíka, Duchoňovu manželku Elenu stvárni Anna Jakab Rakovská, rodičov Gregor Hološka a Agáta Spišáková a v ďalších úlohách sa objaví aj viacero známych tvárí ako Tomáš Maštalír, Adrian Jastraban, Alena Pajtinková, Daniel Fischer, Daniel Žulčák, Juraj Hrčka, Juraj Bača a mnohí iní.

Príbeh muža, ktorý žil až príliš intenzívne

Filmový príbeh Karola Duchoňa začína počas nakrúcania silvestrovského programu v televízii v roku 1984 a mužovi, ktorému ešte nedávno ležal pri nohách svet, prebehne počas jednej noci pred očami doslova celý život.

Vidíme, ako chlapec z vidieckej kapely dostal príležitosť hrať v kluboch na západe a aj to, ako sa po návrate vďaka jedinej pesničke stal zo dňa na deň skutočnou dobovou pop ikonou. Písali preňho najrenomovanejší hudobní skladatelia a textári na Slovensku, získaval ceny na najvýznamnejších súťažiach a prichádzali mnohé zahraničné turné. Obrovský úspech však začína prebúdzať aj jeho vnútorných démonov. A to všetko budeme môcť pozorovať v sprievode jeho najväčších hitov.

Na plátna kín príde už v lete 2025, v roku, keď si budeme pripomínať 75 rokov od narodenia Karola Duchoňa a zároveň 40 rokov od jeho smrti.