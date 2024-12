Rokfort môže vyzerať inak, a pre fanúšikov to môže byť poriadny šok: Režisér Harryho Pottera sa vyjadril k novému seriálu

Už dávnejšie ste mohli zachytiť informácie o prípravách nového seriálu, ktorý spracuje svetoznámy príbeh obľúbeného čarodejníka Harryho Pottera. Objaviť by sa mal na obrazovkách streamovacej služby Max od HBO. Zatiaľ sa všetko len črtá a informácií nie je veľa, no každá ďalšia, ktorá sa objaví, je čoraz vzrušujúcejšia.

K tejto téme prehovoril aj Chris Columbus, preslávený režisér, ktorý vdýchol život prvým dvom filmom o Harrym Potterovi (no okrem toho má na konte aj vianočnú klasiku Sám doma a jej pokračovanie). Aj vďaka nemu vyzerajú Kameň mudrcov a Tajomná komnata tak, ako vyzerajú a fanúšikovia tohto kúzelného sveta ho nepochybne zbožňujú. Takže jeho slovo má v tomto prípade váhu.

Môžu preniesť na obraz celú knihu

A ak ste boli doteraz náhodou k seriálovému Potterovi skeptickí, jeho slová vás možno upokoja. V prvom rade spomenul, že vďaka formátu, akým seriál je, majú tvorcovia možnosť preniesť na obraz celú knihu, čo pri filmoch často kvôli stopáži možné nie je. Veď ruku na srdce, stále sa objavuje kritika milovníkov kníh J. K. Rowlingovej, ktorým vo filmoch chýba jeden detail za druhým. Nový seriál má možnosť to teraz doplniť.

„Prajem im veľa šťastia. Pri televíznom seriáli máte možnosť v podstate sfilmovať celú knihu. Takže je to vzrušujúce,“ cituje slová Columbusa, ktoré uviedol v rozhovore pre časopis Empire, magazín Screen Rant. Dodal, že tvorcovia pripravovanej novinky majú možnosť dostať na obrazovky veci, ktoré sa im pri filmoch nepodarilo, avšak uznal, že majú pred sebou výzvu. Pochopiteľne, fanúšikovia Harryho Pottera dokážu byť nekompromisní a môžeme očakávať, že na seriál budú nahliadať s poriadne kritickým okom.

Ďalej sa nahlas zamyslel aj nad tým, či sa seriál bude pridŕžať toho, s čím prišli filmy, alebo si pôjde vlastnou cestou. Spomenul napríklad vzhľad Rokfortu, ktorý by nemusel byť taký istý, ako ho poznáme alebo ikonickú hudobnú tému od Johna Williamsa, pri ktorej od prvých tónov je každému jasné, s akými filmami sa spája.

Pod taktovkou režiséra Game of Thrones

Columbus dodal, že nevie, ako to napokon bude, no teší sa na výsledok. Ako sme spomenuli, zatiaľ veľa informácií o novom seriáli známych nie je. No ako informoval Entertainment Weekly, réžiu niekoľkých epizód bude mať na starosti Mark Mylod, ktorý sa podieľal na takých seriálových peckách, ako Game of Thrones či Boj o moc (Succession). Takže naše očakávania stále rastú. Pôvodne sa hovorilo, že sa premiéri dočkáme v roku 2026, no podľa najnovších informácií sa presunula ešte o rok neskôr.

A zatiaľ šup — znova si prečítať knihy a pozrieť preslávené filmy. Inak, vedeli ste, že niektoré z nich sa radia medzi vianočné? Ak nie, sú to konkrétne tieto tri.