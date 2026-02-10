Nový areál za 30 miliónov eur vytvorí 200 pracovných miest. Slovenská firma chystá veľkú expanziu

Slovenská firma D‑Nutrition je známa výrobou tabliet, kapsúl, práškov a tekutých doplnkov výživy pre zákazníkov po celej Európe. Doteraz mala svoje prevádzky rozptýlené na viacerých miestach, no nový projekt všetko zlúči pod jednu strechu a výrazne zefektívni výrobný proces.
Podľa dostupných informácií má nový priemyselný areál stáť približne 30,7 milióna eur. Závod bude umiestnený v južnej časti Pravenca a má byť modernou kombináciou výrobných a skladových priestorov. Plánuje sa rozsiahla infraštruktúra vrátane parkovania a logistických zón, aby prevádzka fungovala hladko a efektívne. Informoval o tom Denník E.
Spoločnosť počíta, že po dokončení haly vytvorí približne 200 nových pracovných miest, čím posilní trh práce v regióne a poskytne kvalitné pracovné príležitosti pre miestnych obyvateľov. Začiatok výstavby závisí od získania všetkých potrebných povolení. Podľa dokumentu z webu Enviroportálu sa predpokladá, že sa rozbehne už v priebehu roka 2027. Samotný závod by mohol byť uvedený do prevádzky o tri až štyri roky.
Investícia v hodnote trojnásobku ročných tržieb
Nová investícia D‑Nutrition v hodnote viac ako 30 miliónov eur predstavuje pre spoločnosť výrazný krok vpred, najmä vzhľadom na ročné tržby približne 9,3 milióna eur a čistý zisk v roku 2024 na úrovni 283 769 eur.
Firma zatiaľ nezverejnila, z akých zdrojov bude výstavbu financovať. Verejne dostupné údaje však ukazujú, že vlastné imanie spoločnosti je oproti plánovanej investícii relatívne nízke, čo naznačuje, že projekt si bude vyžadovať kombináciu viacerých zdrojov financovania. Kapacitu výroby by to však mohlo podľa šéfa firmy Pavela Minárika zvýšiť až desaťnásobne.
„Spolupracujeme s viacerými spoločnosťami zo zahraničia a nová fabrika by nám mala zvýšiť výrobnú kapacitu až desaťnásobne. V súčasnosti eviduje vyšší dopyt, ako sú naše výrobné kapacity,“ potvrdil pre portál SME Minárik.
V porovnaní s ďalšími slovenskými kontraktnými výrobcami doplnkov výživy dosahuje spoločnosť D‑Nutrition tržby približne 9,3 milióna eur ročne, čo ju radí na popredné miesta v tomto segmente. Najväčšími producentmi na Slovensku sú spoločnosti Innopharma a GreenPharm, obe zhodne vykazujú tržby presahujúce 23 miliónov eur.
V prípade posilnenia výroby by sa im spoločnosť stala vyrovnaným súperom a pri naplnení optimistického scenára by sa mohla stať dokonca lídrom na našom trhu.
Medzinárodný potenciál
Spoločnosť je podľa informácií na webe už takmer desať rokov globálny zmluvný výrobca zameraný na vývoj a výrobu špičkových produktov pre zdravotnícky a výživový priemysel. Ich výrobky predávajú cez rôzne európske distribučné kanály ako veľkí lídri na trhu, tak aj začínajúci podnikatelia.
Produkty sú vyrábané pre klientov a následne predávané na trhu pod značkou samotného zákazníka, pričom meno D‑Nutrition na obale nenájdete. Rovnako sa na webe neuvádzajú ani konkrétni klienti. V súčasnosti firma deklaruje kapacity na výrobu viac ako 500 miliónov kapsúl, 1 miliardu tabliet a 1 milión jednotiek olejov a práškov ročne, všetko v súlade s medzinárodnými certifikáciami.
Ambiciózne plány spoločnosti, stabilné finančné výsledky a rozsiahla investícia naznačujú, že D‑Nutrition má potenciál stať sa v najbližších rokoch kľúčovým hráčom stredoeurópskeho trhu s doplnkami výživy.
