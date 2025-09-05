Novinka z Bory Mall: Česi dostali zelenú, na predaj si posvietil Protimonopolný úrad

Nákupné centrum Bory Mall na okraji Bratislavy poskytuje uspokojenie nákupných potrieb najmä obyvateľom mestských častí Lamač, Dúbravka či Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica. Ako sme vás informovali, svojho času ho postavili na rozlohe 54-tisíc metrov štvorcových za 150 miliónov eur. Protimonopolný úrad teraz schválil koncentráciu ZFP Investments a Bory Mall. Transakciu označil za konglomerátnu, keďže medzi aktivitami firiem neexistuje horizontálne ani vertikálne prepojenie.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky rozhodol o povolení koncentrácie v sektore prenájmu nehnuteľností. Dňa 4. septembra schválil transakciu, na základe ktorej spoločnosť ZFP Investments, investiční společnost, a. s. so sídlom v Prahe, získava výlučnú kontrolu nad spoločnosťou Bory Mall s. r. o. so sídlom v Bratislave.
Medzi aktivitami účastníkov neexistuje prepojenie
ZFP Investments sa venuje investíciám do nehnuteľností prostredníctvom ich akvizície, prenájmu a následnej správy.
Spoločnosť Bory Mall prevádzkuje obchodné centrum, v rámci ktorého sa zameriava výlučne na prenájom obchodných priestorov a poskytovanie súvisiacich služieb, ako je technická správa objektu, marketing a organizácia podujatí.
Protimonopolný úrad posúdil koncentráciu ako konglomerátnu, keďže medzi aktivitami oboch účastníkov neexistuje horizontálne ani vertikálne prepojenie. Z tohto dôvodu usúdil, že transakcia nepredstavuje riziko pre narušenie hospodárskej súťaže, a rozhodol sa vydať súhlas bez ďalšieho odôvodnenia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 4. septembra.
Nahlásiť chybu v článku