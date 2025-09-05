Novinka z Bory Mall: Česi dostali zelenú, na predaj si posvietil Protimonopolný úrad

Foto: Bory Mall, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
SITA
Obchodné reťazce
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky usúdil, že transakcia nepredstavuje riziko pre narušenie hospodárskej súťaže.

Nákupné centrum Bory Mall na okraji Bratislavy poskytuje uspokojenie nákupných potrieb najmä obyvateľom mestských častí Lamač, Dúbravka či Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica. Ako sme vás informovali, svojho času ho postavili na rozlohe 54-tisíc metrov štvorcových za 150 miliónov eur. Protimonopolný úrad teraz schválil koncentráciu ZFP Investments a Bory Mall. Transakciu označil za konglomerátnu, keďže medzi aktivitami firiem neexistuje horizontálne ani vertikálne prepojenie.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky rozhodol o povolení koncentrácie v sektore prenájmu nehnuteľností. Dňa 4. septembra schválil transakciu, na základe ktorej spoločnosť ZFP Investments, investiční společnost, a. s. so sídlom v Prahe, získava výlučnú kontrolu nad spoločnosťou Bory Mall s. r. o. so sídlom v Bratislave.

Medzi aktivitami účastníkov neexistuje prepojenie

ZFP Investments sa venuje investíciám do nehnuteľností prostredníctvom ich akvizície, prenájmu a následnej správy.

Takto prebiehala výstavba projektu Bory Mall. Foto: TASR (Štefan Puškáš)

Spoločnosť Bory Mall prevádzkuje obchodné centrum, v rámci ktorého sa zameriava výlučne na prenájom obchodných priestorov a poskytovanie súvisiacich služieb, ako je technická správa objektu, marketing a organizácia podujatí.

Protimonopolný úrad posúdil koncentráciu ako konglomerátnu, keďže medzi aktivitami oboch účastníkov neexistuje horizontálne ani vertikálne prepojenie. Z tohto dôvodu usúdil, že transakcia nepredstavuje riziko pre narušenie hospodárskej súťaže, a rozhodol sa vydať súhlas bez ďalšieho odôvodnenia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 4. septembra.

