Nové zistenia o smrti slávneho skladateľa Beethovena: Nezabila ho otrava olovom, hlavným podozrivým je čosi iné

Kto by nepoznal obľúbenú skladbu Pre Elišku, či dych vyrážajúce symfónie tohto geniálneho hudobného majstra? Ludwig van Beethoven mal však náročný život, počas ktorého ho sužovali mnohé zdravotné problémy. Jeho smrť sa pritom často spája s otravou olovom. No ako sa ukazuje, odpoveď by sme mali hľadať asi niekde inde.

Slávny skladateľ na sklonku svojho života veľmi trpel. Ako píše Science Alert, bol sužovaný pokročilou hepatitídou typu B, pričom jeho pečeni nepomáhala ani obľuba v konzumácii alkoholu a uvažuje sa, že problémy mu spôsobovali aj genetické faktory. Počas života sa mu tiež začal zhoršovať sluch, až napokon úplne ohluchol.

Hľadali olovo vo vlasoch

Tieto problémy sa zvyknú pripisovať tomu, že hudobný majster bol otrávený olovom. A nová štúdia publikovaná v časopise Clinical Chemistry sa to rozhodla preskúmať. Vedci na to použili dva pramene vlasov, o ktorých historici vedia a majú zdokumentované, že naozaj patrili Beethovenovi.

Tie podrobili hmotnostnej spektrometrii a merali v nich množstvá olova, ale tiež arzénu či ortuti. Samozrejme, staré vzorky boli predtým umyté, aby sa zabránilo znehodnoteniu merania kontamináciou skladovania či manipuláciou s vlasmi.

Jeden prameň vlasov obsahoval 64-násobne vyššiu koncentráciu olova, akú dnes pokladáme za prípustnú a druhý prameň dokonca 95-násobnú. Rovnako vysoké boli aj hodnoty arzénu či ortuti.

Prečo ho mal v sebe?

„Takéto vysoké hladiny sú bežne spojené s gastrointestinálnymi a obličkovými chorobami a zníženým sluchom,“ uviedol hlavný autor štúdie Nader Rifai z Harvard Medical School. Zároveň ale dodáva, že síce sú tieto hodnoty vysoké, nie sú až také, aby boli jedinou príčinou smrti.

Beethovenovo veľké vystavenie olovu je možné vysvetliť častým pitím z olovených nádob, ale aj liečebnými postupmi, ktoré zahŕňali práve tento toxický kov.

Okrem toho, genetická analýza z roku 2023 ukázala, že Beethoven mal niekoľko markerov spojených s ochorením lupus, ktorý môže viesť až k strate sluchu.

Je zrejmé, že ohľadom Beethovenovho života a smrti existuje ešte viacero nezodpovedaných otázok. Pravdepodobnou príčinou smrti tohto hudobného génia je tak zlyhanie pečene v dôsledku pokročilej žltačky.