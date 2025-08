Nové informácie: Zmiznutie novinára Rýpala je stále záhadou. Vrah vo väzení teraz tvrdí, že vie, kde sa nachádza jeho telo

Prípad investigatívneho novinára Pala Rýpala, ktorý zmizol pred 16 rokmi, sa možno konečne posunie. V maďarskej väznici prehovoril muž, ktorý tvrdí, že pozná podrobnosti o jeho vražde a vie, kde sa nachádzajú jeho pozostatky. Slovenská polícia sa podľa zdroja začiatkom augusta týmto šokujúcim tvrdeniam začala venovať a prípad znovu otvorila.

Ako pripomína denník Plus jeden deň, Rýpal zmizol v apríli 2008. V prenajatom byte nechal list, v ktorom písal, že jeho veci môžu byť vyhodené. Vzal si hotovosť, notebook a fotoaparát. Jeho rodina sa mu už nikdy nedovolala. Polícia ho roky evidovala ako nezvestného, no jeho telo sa nikdy nenašlo. Rodina a kolegovia verili, že sa stal obeťou násilného činu, no dôkazy chýbali.

O vražde prehovoril odsúdený vrah v Maďarsku

Podľa Plus jeden deň sa k vražde priznal Norbert Kosťov, ktorý si v Maďarsku odpykáva doživotný trest za dvojnásobnú vraždu. Tvrdí, že Rýpala zavraždili na objednávku mafiánskeho bossa Sátora a že vie, kde sa nachádzajú jeho pozostatky. Mal za to dostať 10-tisíc korún, išlo vraj o protislužbu.

Kosťov uviedol, že Rýpala sledovali v Štúrove, kde bol ubytovaný. Potom ho uniesli a zavraždili. Polícia sa týmito tvrdeniami zaoberá, no oficiálne vyšetrovanie zatiaľ nepotvrdila. Prokuratúra tiež mlčí, odpovede na otázky verejnosti aj médií zatiaľ chýbajú.

Zlom po rokoch?

Ak sa Kosťovovo svedectvo potvrdí, môže to znamenať zlom v jednom z najzáhadnejších prípadov slovenskej žurnalistiky. Palo Rýpal stále nebol vyhlásený za mŕtveho a pravda o jeho osude zostáva nejasná. Rodina však verí, že odpovede prídu.