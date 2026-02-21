Na Slovensku došlo k zemetraseniu: Otrasy cítili aj ľudia, nešlo o žiadnu maličkosť

V Bratislave dnes došlo k zemetraseniu, zem sa triasla niekoľko sekúnd. Podľa seizmologického centra EMSC k otrasom došlo v sobotu 21. februára presne o 13:44.
Slovensko v sobotu popoludní zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,6. Informuje o tom na svojom webe Európsko-stredomorské seizmologické centrum.
Epicentrum bolo na slovensko-maďarských hraniciach pri Šamoríne. Pre TASR zemetrasenie potvrdil aj vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied (SAV) Kristián Csicsay.
Slováci cítili otrasy, hlásia, že sa im triasol nábytok
V mnohých diskusných vláknach sa okamžite objavili príspevky plné otáznikov. Obyvatelia referujú otrasy vo viacerých západných lokalitách – v Pezinku, Dúbravke, Groboch, Topoľčanoch, Devínskej Novej Vsi, Hlohovci, Petržalke, Kostolnej pri Dunaji, Dunajskej Lužnej, Senci, na Zálesí a ďalších miestach.
#Earthquake (#zemetrasenie) possibly felt 22 sec ago in #Slovakia. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/XGNsEh6t6k
— EMSC (@LastQuake) February 21, 2026
V jednom z vlákien Slovenka opísala, že sa im triasol písací stôl. Iná obyvateľka Dúbravky uviedla: „Zatriaslo sklenenou vitrínou, pohármi… ale aj celým bytom.“
Otrasy si všimli aj cudzinci. V spoločnej skupine na sociálnej sieti Facebook sa pýtajú, prečo k zemetraseniu došlo, keďže Slovensko nepovažujú za seizmicky aktívnu oblasť.
„Pomyslel som si, že cítim poryvy vetra alebo ťažký nákladný automobil. Keby som bol doma v Taliansku, hneď by som si myslel, že ide o zemetrasenie. Ale vravel som si – vďakabohu, Slovensko nie je seizmická oblasť. Hm, asi to tak nebude,“ komentovala situáciu jedna z cudziniek, ktorý otrasy pocítil.
Nahlásiť chybu v článku