Hrôza v škôlke v Seredi: Deti mali útočiť použitými striekačkami na spolužiakov, viaceré z nich mali byť poranené

Polícia preveruje okolnosti udalosti, ktorá sa mala stať v stredu dopoludnia medzi deťmi v jednom z predškolských zariadení v okrese Galanta. Bližšie informácie nie je možné poskytnúť vzhľadom na vek zúčastnených osôb a citlivosť prípadu.
Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. „V súvislosti s udalosťou mali byť kontaktovaní zákonní zástupcovia dotknutých detí,“ priblížila polícia s tým, že preveruje všetky relevantné okolnosti s cieľom náležitého zistenia skutkového stavu veci.
Deti mali útočiť na spolužiakov
Podľa doterajších zistení, ktoré priniesla televízia Markíza, mal štvorročný chlapec priniesť do škôlky injekčné striekačky a ihly, ktorými následne pichal ostatné deti. Neskôr sa ukázalo, že striekačky mali byť už použité.
Na incidente sa mali podieľať dve deti, pričom zasiahnutých malo byť viac ako päť škôlkarov. Deti mali byť pichnuté do rôznych častí tela vrátane rúk a nôh.
