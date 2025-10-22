Nové ceny vodného a stočného a tiež dvojzložková cena: Pozrite si, koľko budete platiť, pribudla aj dôležitá povinnosť

Ilustračná foto: Unsplash

Lucia Mužlová
TASR
Bratislavská vodárenská spoločnosť zavádza novinky.

Od stredy platia pre odberateľov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) nové ceny vodného a stočného, ktoré určil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Zároveň sa mení doterajší spôsob regulácie vodného a stočného v SR a zavádza sa dvojzložková cena, ktorá pozostáva z variabilnej a fixnej zložky. TASR o tom informoval hovorca BVS Matúš Stračiak.

V prípade variabilnej zložky vodného a stočného je maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,8241 eura za kubický meter s DPH. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,7644 eura za kubický meter s DPH.

Dôležitá povinnosť

Zavedenie dvojzložkovej ceny však znamená, že odberatelia nebudú platiť vodné a stočné iba podľa spotrebovaného množstva, ale pribúda aj fixná zložka. Tú stanovil ÚRSO a platiť ju budú aj odberatelia s nulovou spotrebou. „Cieľom zavedenia dvojzložkovej ceny je spravodlivejšie rozdelenie nákladov na prevádzku a údržbu infraštruktúry,“ priblížil Stračiak.

BVS zároveň upozorňuje na to, aby zákazníci do 20. novembra (do 20.00 h) nahlásili stav vodomeru. Urobiť tak môžu prostredníctvom zákazníckeho portálu BVS, osobne v ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS, prípadne telefonicky na linke call centra.

Nahlásený odpočet bude zaevidovaný k dátumu zmeny ceny, nie k dátumu nahlásenia stavu vodomeru. V prípade nenahlásenia v uvedenom termíne bude na výpočet spotreby automaticky použitý odhad na základe historickej spotreby.

Za nahlásenie stavu vodomeru v bytových domoch spravovaných správcovskou spoločnosťou zodpovedá príslušný správca.

