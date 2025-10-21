Europarlament schválil nové pravidlá: Vodičské preukazy čakajú zmeny, toto mnohých nepoteší. Pozrite si prehľad

Ilustračná foto: TASR - Pavel Neubauer, Jaroslav Novák

Martin Cucík
TASR
Zmeny sa týkajú mnohých oblastí, zahŕňajú nové testy v autoškole aj snahu o presadenie digitálneho vodičského preukazu.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu schválili novelu pravidiel Európskej únie o vodičských preukazoch, ktorej cieľom je zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky a znížiť počet dopravných nehôd. Tie si každoročne vyžiadajú takmer 20 000 životov v rámci EÚ, informuje TASR podľa tlačového vyhlásenia EP.

V testoch na získanie vodičského preukazu budú po novom aj otázky týkajúce sa rizík mŕtveho uhla, zvládania asistenčných systémov vodiča, bezpečného otvárania dverí a rizík spojených s telefonovaním počas jazdy.

Europoslancom sa podarilo presadiť požiadavky na výcvik a skúšanie nových vodičov, v ktorých sa kladie dôraz na lepšie vnímanie možného ohrozenia chodcov, detí, cyklistov či iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Platnosť vodičských preukazov rovnaká pre celú Európsku úniu

Vodičské preukazy by vo všetkých členských štátoch mali platiť 15 rokov pre vodičov motoriek a áut, pričom krajiny, v ktorých sa vodičský preukaz používa ako občiansky preukaz, môžu túto platnosť obmedziť na desať rokov. Vodičské preukazy pre vodičov kamiónov a autobusov budú platiť päť rokov.

Štáty Únie tiež môžu platnosť vodičských preukazov u vodičov vo veku 65 a viac rokov skrátiť, aby ju podmienili častejšími lekárskymi prehliadkami a absolvovaním kondičných jázd.

Foto: Unsplash

Pred získaním prvého vodičského preukazu alebo pri predlžovaní jeho platnosti bude musieť vodič absolvovať lekársku prehliadku, ktorá zahŕňa aj vyšetrenie zraku a srdcovocievneho systému. Členské štáty EÚ sa však môžu rozhodnúť nahradiť túto prehliadku inými hodnotiacimi systémami vytvorenými na vnútroštátnej úrovni.

Skúšobná lehota pre nových vodičov

Po prvýkrát sa v právnych predpisoch EÚ zavádza dvojročná skúšobná lehota pre neskúsených vodičov. Počas tohto obdobia budú pre nich platiť prísnejšie pravidlá a vyššie pokuty, napríklad za jazdu pod vplyvom alkoholu alebo za nepoužitie bezpečnostných pásov.

Novinkou je aj možnosť získať vodičský preukaz na auto už v 17 rokoch, pričom do dovŕšenia 18 rokov budú môcť mladí vodiči jazdiť len pod dohľadom skúseného spolujazdca.

V záujme riešenia nedostatku profesionálnych vodičov bude podľa nových pravidiel možné získať vodičský preukaz na kamión vo veku 18 rokov a na autobus vo veku 21 rokov, ak tieto osoby majú príslušný certifikát alebo preukážu odbornú spôsobilosť. V opačnom prípade bude možné riadiť kamión vo veku 21 a autobus vo veku 24 rokov.

Snaha o presadenie digitálneho vodičského preukazu

Podľa nových pravidiel má digitálny vodičský preukaz uložený v mobilnom telefóne postupne v celej Únii nahradiť tradičný formát vodičského preukazu. Poslanci EP však presadili, aby vodiči mohli naďalej žiadať o vydanie klasického preukazu.

Členské štáty EÚ budú mať tri roky na zapracovanie nových pravidiel do svojej legislatívy a ďalší rok na prípravu ich vykonávania. Viaceré z týchto opatrení už pritom platia v niektorých krajinách Únie vrátane Slovenska.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prekročíte rýchlosť, prídete o auto: Kontroverzný zákon je v platnosti, vozidlá niekoľkých pirátov už zhabali…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac