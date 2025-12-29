Nová štúdia ukazuje, že proti demencii sa dá bojovať obľúbenou potravinou. Mnohí ju pritom považujú za nezdravú

Demencia je strašiakom azda každého človeka v pokročilom veku. Nie je to jedno ochorenie, ale skôr súhrnné označenie postupného úpadku kognitívnych funkcií často spájaných s vyšším vekom a býva zamieňaná napríklad za Alzheimerovu chorobu. To, prečo má niekto demenciu už napríklad vo veku 70 rokov a iný aj vo veku 90 rokov nemá jej prejavy, je stále predmetom mnohých vedeckých štúdií.
Tučné mliečne výrobky a demencia
Nová štúdia zo Švédska, publikovaná tento mesiac v časopise Neurology, spája konzumáciu tučných syrov s nižším rizikom vzniku demencie.
„Celé desaťročia, keď sa hovorilo o diétach, tak niekedy boli tučné syry zaraďované medzi nezdravé potraviny, s odporúčaním obmedzovať ich,“ povedala v tlačovej správe hlavná autorka štúdie Emily Sonestedtová z univerzity vo švédskom Lunde a pokračovala: „Naša štúdia zistila, že niektoré mliečne výrobky s vysokým obsahom tuku môžu v skutočnosti znižovať riziko demencie. Tým sa spochybňujú niektoré dlhodobo zaužívané názory o tukoch v súvislosti so zdravím mozgu.“
Štúdia analyzovala 27 670 ľudí s priemerným vekom 58 rokov na jej začiatku. Vedci ich sledovali 25 rokov, pričom u 3 208 ľudí sa prejavila demencia.
Na základe získaných dát zo začiatku a z priebežného zisťovania určili, že tí, ktorí denne konzumovali 50 alebo viac gramov tučného syra, mali o 13 % nižšie riziko vzniku demencie v porovnaní s tými, ktorí takýto syr konzumovali menej alebo vôbec. Ešte lepšie vyšla z tohto porovnania smotana s vysokým obsahom tuku, tam sa po očistení dát ukázalo nižšie riziko vzniku demencie o 16 %.
Vedci tiež dodávajú, že nebola zistená žiadna súvislosť medzi konzumáciou nízkotučného syra, ale ani iných nízkotučných mliečnych výrobkov a nižším rizikom vzniku demencie.
Máme jesť len tučné syry a smotanu?
Vedecký portál IFL Science túto štúdiu konzultoval s poprednými dietológmi a upozorňuje na to, aby sme z nej nerobili prehnané závery. V prvom rade, štúdia bola observačná a nemôžeme z nej vyvodiť príčinnú súvislosť. Nemôžeme tak tvrdiť, že práve a jedine kvôli konzumácii tučných syrov mali títo ľudia nižšiu pravdepodobnosť vzniku demencie. Naopak vieme, že skutočným rizikovým faktorom je zlý zdravotný stav či chronické ochorenia. Pre potvrdenie, že je to naozaj tak, ako tvrdí nová štúdia, by bolo vhodné vykonať ďalšie pozorovania.
Aj to, že štúdia bola vykonaná vo Švédsku, je istým obmedzením, keďže kravy v tejto krajine konzumujú trávu z pasienkov a mlieko tak môže byť nutrične cennejšie ako v inej krajine, napríklad bohatšie o omega-3-mastné kyseliny. Taktiež aj konzumácia samotného syra zaváži. Švédi konzumujú viac plesňových či tvrdých syrov, naopak v iných krajinách sa môžu konzumovať viac tavené syry, ktoré sú síce tučné, ale ide o vysokospracovanú potravinu.
Nakoniec, ani zistené zníženie rizika demencie nie je vysoké a podľa niektorých odborníkov to môžeme pokladať za úroveň podobnú štatistickej chybe. Aj samotná hlavná autorka štúdie pripúšťa, že na potvrdenie ich záverov je potrebný ďalší výskum.
Štúdia tak naznačuje, že konzumácia kvalitných tučných syrov môže byť pre nás prospešná, no aj tak najviac záleží na celkovom našom zdraví a spôsobe života. Stále tak platí, že najlepším spôsobom prevencie vzniku demencie, ale aj mnohých iných ochorení, je zdravý životný štýl, aktívny pohyb, udržiavanie normálnej telesnej hmotnosti či vyhýbanie sa stresu. A pritom si pokojne môžete dopriať aj kúsok kvalitného syra.
