Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom

Nejeden človek pozná trápenia spájajúce sa s problémom s otehotnením. Natalie Suleman sa do pamäti ľudí vryla ako Octomum, teda mama osmorčiat. Po umelom oplodnení totiž pod srdcom nosila nie jedno, ani dve, ale rovno osem detí, pričom doma ju čakalo už šesť ďalších. Niektorí o nej hovoria ako o najhoršej mame v krajine.
Lekár urobil niečo nezvyčajné
Natalie už od mladosti veľmi túžila po deťoch. Chcela veľkú rodinu, no prekonala tri potraty, dozvedáme sa z webu Los Angeles Times. Navyše, utrpela aj poranenie chrbta, čo spolu so stratami spôsobilo, že upadla do depresívneho stavu. Zašla za odborníkom a priznala, že uvažovala nad tým, že si siahne na život. Nemala chuť už ani len vstať z postele.
Po jednom z umelých oplodnení však napokon opäť otehotnela a dieťa donosila. A ani zďaleka nebolo posledné. Ako informuje web People, Američanka Natalie Denise Suleman (pôvodne sa volala Nadya) podstúpila v roku 2008 zákrok, pre ktorý sa rozhodne nejedna žena, ktorá nemôže otehotnieť prirodzeným spôsobom. Natalie doma čakalo už 6 detí (narodených taktiež po umelom oplodnení, pričom darca spermií bol neznámy), no túžila po ďalšom.
Doktor Michael Kamrava sa ale podujal na nezvyčajný krok: implantoval viac embryí, ako je štandard. Portál TIME v roku 2009 napísal, že podľa Americkej spoločnosti pre reprodukčnú medicínu by odborník žene mladšej ako 35 rokov nemal implantovať naraz viac ako 2 embryá. Okrem zdravotných rizík sa vynárajú aj otázky týkajúce sa morálky a etiky.
Deti sa zapísali do Guinnessovej knihy rekordov
Ako píše web Guiness World Records, implantoval 6 embryí, no 2 z nich sa rozdelili a vznikli z nich dva páry identických dvojčiat. Podľa The Sun sa dokonca objavili tvrdenia, že neimplementoval „len“ 8 embryí, ale dokonca až 12. Natalie v konečnom dôsledku nosila pod srdcom osmorčatá.
Podľa Los Angeles Times jej lekári opakovane radili, aby im dovolila počet embryí zredukovať, no odmietla to. Vo veku 33 rokov sa tak napokon stala mamou celkom 14 detí. Osmorčatá sa narodili v 31. týždni. Nie div, že sa stala celosvetovou senzáciou a zaplavila titulky médií po celom svete. Vyslúžila si prezývku „Octomom“.
Deti sa zapísali do Guinnessovej knihy rekordov ako prvé osmorčatá, ktoré prežili pôrod. Už predtým sa síce inej žene osmorčatá narodili, no jedno z detí po niekoľkých dňoch, žiaľ, zomrelo. Deti Natalie tak prekonali rekord.
Čelila krutej kritike
