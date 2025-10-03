Nová horúca šou s Biankou Rumanovou rozdelila Slovákov: Podľa niektorých je odpad, ďalší nešetria chválou

Zabudnite na Kardashianky!

Včera televízia JOJ priniesla divákom pri televíznych obrazovkách nový projekt, o ktorom hovorí ako o „horúcej reality šou, aká tu ešte nebola“. Nesie názov #BTF – Behind The Fame a jeho hlavnými aktérmi je trojica populárnych influencerov Bianka Rumanová, Cynthia Tóthová a Samuel Miškov. Názory divákov na túto novinku sa značne líšia. 

Šou Behind The Fame sľubuje, že prinesie zákulisie sveta influencerov a jej nakrúcanie trvalo približne tri mesiace. „Počas neho boli influenceri vystavovaní rôznym nečakaným situáciám, ktoré ukázali ich osobnosti v novom, doteraz nevídanom svetle. Influencerský svet nie je len o pekných fotkách zverejnených na sociálnych sieťach. Vďaka šou diváci zistia, ako vyzerá odvrátená tvár slávy na internete,“ avizovala televízia v tlačovej správe.

Na začiatku prvej epizódy producent Juraj Illéš vysvetlil, prečo si vybral práve túto trojicu influencerov a otvorene priznal, že práve Bianka Rumanová je „najkontroverznejšia osoba“ spomedzi nich. Časť je ohraničená jednoduchou úlohou, ktorú ústredná trojica dostala – prípravou matchy. Zároveň bol pri príležitosti vzniku tejto šou predstavený aj nový matcha drink, ktorý si môžete kúpiť. Takže ak už aj nič iné, reklama preň priamo na obrazovkách televízie je to výborná.

Niektorí sú poriadne nadšení, ďalší ani tak nie

Boli sme zvedaví, ako prijali Behind The Fame diváci a vyzerá to tak, že sa rozdelili do dvoch táborov. Televízia JOJ sa opýtala na názor ľudí na Instagrame a viacerí komentujúci nešetrili chválou. „Zabité to je,“ priznala jedna z nich. „Bolo to skutočne skvelé,“ doplnila ďalšia. No a potom pod príspevkom vidíme množstvo kritiky.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa #BTF (@behindthefame.sk)

„Chýba mi tam dáky dej. Uvidíme, čo prinesú ďalšie časti,“ priznala nie úplne spokojná diváčka. Dokonca sa našiel niekto, komu sa celé to spojenie s matchou nezdá. „A prvý diel sa volá matcha? Z troch hlavných predstaviteľov tejto „reality“ šou mi prišiel reálny len jeden účinkujúci. No zvedavosť mi nedala, pozrela som si.“

Na názor divákov sa opýtala aj Bianka Rumanová vo svojich stories a podelila sa mimoriadne pozitívnou reakciou. „Bianka, úžasná si tam bola, vždy ide z teba super energia. Si pre mňa veľký vzor.“ Bianka na to zareagovala tak, že počas nakrúcania práve neprechádzala ideálnym obdobím. A prisľúbila svojim sledovateľom, že druhá a ďalšie časti sa už rozbehnú.

Reakcie divákov na ČSFD však už takéto pozitívne nie sú. Zatiaľ tu šou Behind The Fame dostala len tri hodnotenia, no úplne identické – odpad.

Uvidíme, či sa ich názor po premiére ďalších epizód, ktoré budú pribúdať na obrazovky televízie a streamovacej služby JOJ play v týždňových intervaloch, zmení. Alebo či im dajú ešte šancu.

