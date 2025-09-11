Nová éra v KĽDR? Dcéra Kim Čong-una vystupuje z tieňa, propaganda ju stavia do úlohy budúcej diktátorky

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
SITA
Dcéra Kim Čong-una sa stáva favoritkou na prevzatie moci v KĽDR.

Dcéra severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorá ho nedávno sprevádzala na významnej návšteve v čínskom Pekingu, by sa v budúcnosti mohla stať jeho nástupkyňou na čele krajiny. Tvrdí to juhokórejská spravodajská služba.

Tínedžerke Kim Ču-ae sa dostalo svetovej pozornosti začiatkom tohto mesiaca, keď sa po prvý raz oficiálne zúčastnila na zahraničnej ceste so svojím otcom. Kim Čong-un sa v Číne stretol s tamojším prezidentom Si Ťin-pchingom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Analytici o nástupníctve

Analytici ju dlhodobo považujú za pravdepodobnú nástupkyňu Kim Čong-una, hoci niektorí naznačujú, že má staršieho brata, ktorého tajne pripravujú na vedenie izolovanej krajiny na Kórejskom polostrove. Juhokórejská spravodajská služba podľa zákonodarcu Lee Seong-kweuna „vyhodnotila, že Kim Ču-ae získala dostatočný ‚revolučný naratív‘, ktorý posilňuje jej postavenie ako pravdepodobnej nástupkyne“ po návšteve Číny.

Foto: SITA/AP

„Agentúra vníma Kim Ču-ae ako uznávanú dedičku a jej účasť na čínskej návšteve považuje za súčasť dokončenia tohto naratívu nástupníctva.“ Kim Ču-ae bola verejnosti predstavená v roku 2022, keď sprevádzala otca pri štarte medzikontinentálnej balistickej rakety. Severokórejské štátne médiá ju od tej doby označujú za „milované dieťa“ a „veľkú osobu vedenia“, čo je označenie, ktoré zvyčajne dostávajú najvyšší lídri a ich nástupcovia.

Záhadná minulosť dcéry

Pred rokom 2022 bola existencia dievčaťa potvrdená len bývalou hviezdou zámorskej basketbalovej NBA Dennisom Rodmanom, ktorý navštívil Severnú Kóreu v roku 2013 a tvrdil, že sa stretol s Kimovou dcérou menom Ču-ae. Soul pôvodne uvádzal, že Kim a jeho manželka Ri mali prvé dieťa, chlapca, v roku 2010, a že Ču-ae je ich druhé dieťa.

V roku 2023 však juhokórejský minister pre zjednotenie uviedol, že vláda „nemôže s istotou potvrdiť“ existenciu Kimovho syna. Kim Čong-un prevzal moc po smrti svojho otca koncom roku 2011.

