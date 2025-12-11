Nikto si to nevšimol. Herečka z Dunaja, k vašim službám priznala jedno tajomstvo, skrývala ho celé mesiace

Charizmatická blondínka nedávno prehovorila o drobnosti, ktorá všetkým doteraz unikala. Mnohí vôbec nevedeli, že umelkyňa riešila jednu vec, ktorá sa týkala jej zdravia a zároveň aj estetiky. Dnes je spokojná a hlavne pyšná na výsledok, ktorý dosiahla.
Barbora Chlebcová prekvapila fanúšikov nečakaným priznaním. Hoci ju diváci poznajú najmä vďaka jej prirodzenému úsmevu a sebavedomému vystupovaniu, herečka prezradila, že istý čas nosila neviditeľný strojček na zuby. Tento detail si nikto nevšimol, keďže ho nebolo badať ani na kamerách či fotografiách. Zjavne sa rozhodla pre tento krok potichu bez toho, aby z toho spravila veľkú vec. Prezradila to v rámci šoubiznisového účtu na Instagrame Plus Jeden Deň s názvom Gossipko Pluska a zároveň vyšla s pravdou von o určitých veciach a potvrdila tak, či ide o pravdu alebo lož.
Čo na seba „bonzla“?
Prvá otázka bola vtipná a išlo o to, že sa vraj hovorí, že po večeroch počúva Rytmusa a jej najobľúbenejším songom sú Zlatokopky. „No, nedávno som ho spomínala, teda vo vysielaní, aj som krátku ukážku dala. Ale možno, keby som bola Tereza, tak by som tie Zlatokopky počúvala,“ uviedla na prvú mieru herečka a zakaždým spomenula postavu z Dunaja, k vašim službám, ktorú stvárňuje.
Tereza Lapšanská je ľudáčka s ostrým jazykom, ktorá v Dunaji už poriadne zamiešala kartami. A hoci mala byť len malou postavou, nakoniec dostala oveľa väčší priestor a hviezdi v seriáli doteraz.
Ďalej sa spomenulo tetovanie, ktoré má Barbora na svojom pozadí. Na to zareagovala umelkyňa pohotovo a zároveň s humorom. „Ja nemám vôbec žiadne tetovanie a myslím si, že ani Tereza by si ho nedala, pretože Tereza je správna Slovenka. Ale s Filipom máme kopec iných spoločných vecí, ktoré nás spájajú a sú vtipné,“ zasmiala sa.
