Nikotínové náplaste ako možný liek na koronavírus? Francúzski vedci začínajú s testovaním

Francúzski výskumníci začínajú s testovaním nikotínových náplastí ako jedným z možných liekov na koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Vyzerá to totiž, že práva látka obsiahnutá v tabaku by mohla pomôcť v boji v aktuálnej pandémii pri špecifickej skupine pacientov.

Nikotín ako liek na koronavírus?

O novom teste informoval web The Guardian. Francúzski výskumníci plánujú testovať nikotínové náplaste ako jeden z možných liekov proti novému koronavírusu na pozitívnych pacientoch a zdravotníckych pracovníkov bojujúcich v prvých líniách. K tomuto kroku ich doviedla nedávna štúdia, ktorá naznačila, že nikotín obsiahnutý v tabaku by mohol pomôcť pred ochorením na koronavírus. Výskumníci z Francúzska zatiaľ čakajú na povolenie so štartom klinických testov.

Dôležité je ale v tomto prípade podotknúť, že každá minca má dve strany a výskumníci rozhodne neodporúčajú nefajčiarom začať fajčiť, aj keď štúdia naozaj naznačila, že nikotín môže pred nakazením novým koronavírusom ľudí ochrániť. Na druhej strane je však práve skupina aktívnych fajčiarov ohrozená vo veľkej miere, pretože dym z cigariet ľudské pľúca poškodzuje a môže zároveň viesť k závažným respiračným ochoreniam. Zdá sa však, že medzi fajčiarmi existujú aj výnimky.

Koronavírus fajčiarov zrejme postihuje menej

Vedci sa však teraz na základe výsledkov nedávnej štúdie rozhodli otestovať, či iný spôsob prijímania nikotínu nemôže byť prevenciou pred ochorením na koronavírus. Tím výskumníkov robil dotazník medzi 480 francúzskymi pacientmi s potvrdeným koronavírusom, z ktorých 350 bolo hospitalizovaných v nemocnici a zvyšok, s menej závažnými symptómami, bol v domácej karanténe. Ukázalo sa, že medzi hospitalizovanými pacientmi, ktorých priemerný vek bol 65 rokov, bolo len 4,4 % aktívnych fajčiarov. Medzi tými v domácej hospitalizácii, ktorých priemerný vek bol 44 rokov, bolo 5,3 % fajčiarov.

Berúc teda do úvahy vek a pohlavie pacientov vedci zistili, že počet potvrdených prípadov koronavírusu medzi fajčiarmi bol podstatne nižší ako u populácie, ktorá nikdy nefajčila.

Výsledok nedávnej štúdie na bližšie preskúmanie navrhol aj renomovaný francúzsky neurobiológ Jean-Pierre Changeux. Ten si myslí, že okrem toho, že nikotín by mohol zabrániť vírusu v prenikaní do buniek v tele a zabrániť tak jeho šíreniu, by zároveň tiež táto látka mohla znížiť nadmernú reakciu ľudského imunitného systému, ktorú zistili pri najvážnejších prípadoch infekcie ochorením COVID-19.

Zistenia v štúdii ale treba najskôr overiť klinickým testovaním, ktoré musia schváliť francúzske zdravotnícke úrady. Nikotín do tela pacientov s potvrdeným koronavírusom sa bude podávať prostredníctvom nikotínových náplastí, ktoré sú menej škodlivé ako fajčenie cigariet či iných tabakových výrobkov. Týmto sa predíde ďalšiemu poškodzovaniu pľúc.

Podobný výsledok čínskej štúdie

Ako portál The Guardian uviedol, štúdia francúzskych výskumníkov potvrdzuje výsledky čínskej štúdie, ktorá bola publikovaná koncom marca v prestížnom časopise New England Journal of Medicine. V tej sa uvádza, že iba 12,6 % z 1000 infikovaných pacientov boli pravidelnými fajčiarmi. Počet fajčiarov sa pritom v Číne pohybuje na úrovni 28 % obyvateľstva. Vo Francúzsku bolo z 11-tisíc potvrdených prípadov 8,5 % fajčiarov, celkový počet fajčiarov sa tu odhaduje na približne 25,4 %.

Či je teda nikotín jednou z možných látok, vďaka ktorým možno liečiť koronavírus alebo predísť náchylnosti na jeho ochorenie, ukážu až plánované klinické testy. Samozrejme, začať okamžite s fajčením či akýmkoľvek iným spôsobom prijímania nikotínu je momentálne hlúposť, keďže ide o návykovú látku a zbaviť sa závislosti od nej je nesmierne ťažké. Nehovoriac o ďalších rizikách spájaných s fajčením.