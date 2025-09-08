Nielen Slovensko. Aj Nemecko ide vyšetrovať pandémiu COVID-19, ich cieľ je však iný než u nás

Foto: SITA/AP

Matej Mensatoris
TASR
Koronavírus
Nemecko spúšťa vyšetrovanie pandémie COVID-19, cieľom je obnova dôvery.

Vyšetrovacia komisia nemeckého parlamentu, ktorá má analyzovať opatrenia počas pandémie ochorenia COVID-19 a do polovice roku 2027 vypracovať správu s odporúčaniami pre zvládanie budúcich kríz, sa v pondelok zíde na svojom prvom zasadnutí, informovala agentúra DPA.

Zriadená bola v júli za podpory parlamentnej väčšiny. Tvorí ju 14 poslancov a 14 externých odborníkov. Na pondelkovom inauguračnom zasadnutí sa očakáva aj účasť predsedníčky Spolkového snemu Julie Klöcknerovej.

„Chceme pochopiť, nie obviňovať“

Za predsedníčku tejto komisie bola dezignovaná Franziska Hoppermannová, ktorá v rozhovore pre DPA uviedla, že cieľom komisie bude „dôkladné, úprimné a vyvážené“ zhodnotenie rokov tejto zdravotnej krízy.

Chceme pochopiť, nie obviňovať,“ povedala Hoppermannová pred pondelkovým prvým zasadnutím. Podľa nej sa panel bude kriticky zaoberať rozhodnutiami a procesmi, ktoré v danom čase dávali zmysel. Komisia má aj identifikovať chyby, ku ktorým dochádzalo, ale zároveň zdôrazniť to, čo fungovalo.

Ilustračná foto: TASR/AP-Heng Sinith

Chcú vyvodiť správne závery

Hoppermannová zdôraznila, že cieľom komisie je lepšie sa pripraviť na budúce krízy tým, že „sa poučíme z minulých rozhodnutí.“ Podľa nej medzinárodné porovnania ukazujú, že Nemecko zvládlo pandémiu po ekonomickej i zdravotnej stránke relatívne dobre, no predpokladať, že sa niet čo naučiť, by bolo „nezodpovedné“.

Uviedla, že komisia bude dôkladne skúmať kroky prijímané počas pandémie štátom a ich účinky na spoločnosť. Hoppermannová zdôraznila potrebu konsenzu miesto straníckych sporov a deklarovala, že zapojenie odborníkov ako riadnych členov komisie je nevyhnutné na vypracovanie komplexného hodnotenia.

Spoločne vytvoríme komplexný, úprimný a vyvážený obraz tohto obdobia, aby sme mohli vyvodiť správne závery,“ konštatovala podľa agentúry DPA.

DPA poznamenala, že v predchádzajúcom volebnom období sa na federálnej úrovni v Nemecku neuskutočnilo žiadne rozsiahle preskúmanie opatrení a obmedzení súvisiacich s covidom.

Foto: TASR

Viaceré vlny a pandémia

Vírus SARS-CoV-2 sa prvýkrát objavil koncom roka 2019 v čínskom meste Wu-chan. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v marci 2020 celosvetovú pandémiu.

Pandémia prešla viacerými vlnami, ktoré boli spôsobené novými variantmi vírusu – alfa, delta, omikron. V snahe zabrániť alebo obmedziť šírenie nákazy veľká časť krajín zavádzala prísne opatrenia – lockdowny, obmedzenia cestovania, povinné nosenie rúšok či spúšťala očkovacie kampane.

Podľa WHO si pandémia vyžiadala milióny životov a vytvorila obrovský tlak na zdravotnícke systémy. Mnohé nemocnice pracovali na hranici svojich možností. Prvé vakcíny proti covidu sa začali používať od decembra 2020. Masové očkovacie kampane pomohli zmierniť priebeh pandémie a znížiť počet ťažkých prípadov a úmrtí.

Foto: TASR

Pandémia vyvolala aj globálnu hospodársku krízu, narušila dodávateľské reťazce a urýchlila digitalizáciu práce aj vzdelávania. Významne zasiahla cestovný ruch, kultúru a malé podniky.

WHO v máji 2023 odvolala globálny stav núdze verejného zdravia v súvislosti s covidom. Upozornila súčasne, že vírus zostáva v obehu a spôsobuje lokálne epidémie. Odborníci hovoria o prechode do „endemickej fázy“, keď je COVID-19 podobný iným respiračným chorobám, no riziko pre zraniteľné skupiny pretrváva.

Pôda pre dezinformácie

Epidemiológovia upozorňujú, že pandémia zanechala dlhodobé stopy – napr. v podobe nárastu chronických ochorení – tzv. long/dlhý COVID), či psychické problémy detí a mladých súvisiace s ich izoláciou počas pandémie.

Pandémia vytvorila aj pôdu pre šírenie dezinformácií a konšpiračných naratívov. V Nemecku sa výrazne aktivizovalo hnutie Querdenker (Tí, čo „myslia inak“), ktoré spájalo odporcov proticovidových opatrení, antivaxerov a rôzne extrémistické skupiny. Hnutie organizovalo protesty a často sa spájalo s krajnou pravicou.

Šírenie konšpirácií bolo posilnené sociálnymi sieťami a kanálmi ako Telegram, kde sa udomácnila časť alternatívnej scény. Následkom toho bolo zvýšené spoločenské napätie, polarizácia a dokonca útoky na novinárov či zdravotnícky personál.

