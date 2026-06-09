Niektorí Slováci môžu dostať na výplatu viac peňazí: Či sa to týka aj vás, sa dozviete už v júli

Časť zamestnancov na Slovensku by sa v najbližších mesiacoch mohla dočkať vyššej mzdy. Dôvodom je nový zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, ktorý prináša firmám nové povinnosti a zároveň väčšiu kontrolu nad tým, ako nastavujú platy.
Nová legislatíva, ktorá nadobudla účinnosť 7. júna 2026, vychádza z európskych pravidiel o transparentnosti odmeňovania. Zamestnávatelia budú musieť vedieť preukázať, prečo dostávajú ľudia na porovnateľných pozíciách rozdielne mzdy. Ak na to nebudú mať objektívny dôvod, môžu ich čakať zmeny.
Všetky zmeny, ktoré začnú platiť, si môžete prečítať v našom článku.
Zamestnanci získajú viac informácií o platoch
Jednou z najväčších noviniek je právo zamestnanca zistiť, ako je odmeňovaný v porovnaní s kolegami na podobných pozíciách. Doteraz mohli ľudia roky pracovať vedľa seba bez toho, aby tušili, že za rovnakú prácu dostávajú výrazne odlišnú mzdu.
Po novom bude možné požiadať zamestnávateľa o informácie o vlastnej odmene aj o priemernej odmene pracovníkov vykonávajúcich porovnateľnú prácu. Firma bude musieť na takúto žiadosť reagovať v zákonom stanovenej lehote. Zmeny sa dotknú aj doložiek o mlčanlivosti. Ak pracovná zmluva zakazuje zamestnancovi hovoriť o výške jeho mzdy, takéto ustanovenie už nebude možné uplatňovať.
Niektoré firmy budú musieť platy upraviť
Mnohé spoločnosti čaká detailná kontrola vlastného systému odmeňovania. Budú musieť preveriť, či rozdiely medzi zamestnancami dokážu objektívne vysvetliť, alebo ide o nerovnosť, ktorá sa nahromadila počas rokov. Ak sa ukáže, že dvaja ľudia vykonávajú rovnakú alebo porovnateľnú prácu, no jeden z nich dostáva bezdôvodne nižšiu mzdu, zamestnávateľ bude musieť situáciu riešiť.
Práve v takýchto prípadoch môžu niektorým zamestnancom platy stúpnuť. Zákon pritom neporovnáva len identické pracovné pozície. Posudzovať sa bude aj takzvaná práca rovnakej hodnoty. Do úvahy sa berú požadované schopnosti, zodpovednosť, náročnosť práce či pracovné podmienky.
Zmenia sa aj pracovné inzeráty
Nové pravidlá sa nedotknú len zamestnancov, ale aj ľudí, ktorí si prácu ešte len hľadajú. Firmy budú musieť uvádzať nástupnú mzdu alebo aspoň platové rozpätie ešte pred pracovným pohovorom. Uchádzači tak budú vedieť, akú odmenu môžu očakávať ešte predtým, než pošlú životopis alebo absolvujú osobné stretnutie. Cieľom je obmedziť situácie, keď sa výška mzdy rieši až na konci výberového procesu.
Zamestnávatelia sa zároveň nebudú môcť pýtať kandidátov, koľko zarábali v predchádzajúcom zamestnaní. Práve táto prax podľa odborníkov často prispievala k tomu, že sa nižší plat prenášal z jednej práce do druhej.
Firmy budú musieť upraviť aj svoje náborové procesy a pracovné inzeráty tak, aby boli v súlade s novými pravidlami transparentného odmeňovania.
Mnohí ľudia si pýtajú vyšší plat nesprávne
O platoch pritom mnohí ľudia nevedia hovoriť ani so šéfom. Odborníčka na firemnú kultúru a leadership Anna Hudáková v rozhovore pre interez upozornila, že zamestnanci často robia chybu v tom, že pri žiadosti o vyšší plat hovoria najmä o svojich osobných problémoch namiesto vlastného prínosu pre firmu.
Otázka zvýšenia platu nie je v kategórii prosby, je skôr o vyjednávaní,
vysvetlila Hudáková. Podľa nej by mal človek hovoriť najmä o výsledkoch, konkrétnych dátach a o svojom prínose pre firmu, nie o tom, že potrebuje viac peňazí alebo že kolegovia zarábajú viac.
Za porušenie pravidiel hrozia vysoké pokuty
Zákon neprináša len nové práva zamestnancom, ale aj konkrétne sankcie pre firmy. Zamestnávatelia budú musieť preukázať, že ich systém odmeňovania stojí na jasných a objektívnych pravidlách. Ak sa odhalia neopodstatnené rozdiely v platoch a firma ich nebude riešiť, môže dostať pokutu až do výšky 100 000 eur.
Nová legislatíva sama osebe nezaručí vyššie mzdy všetkým. Môže však pomôcť odhaliť prípady, ktoré boli doteraz skryté za internými pravidlami firiem alebo neochotou hovoriť o platoch. Práve najbližšie mesiace ukážu, koľko zamestnávateľov bude musieť svoje odmeňovanie prehodnotiť a či sa rozdiely v platoch začnú postupne zmenšovať.
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