Niektorí pacienti by v prípade núdze nemali kam uniknúť: Odbory varujú pred vážnym rizikom v krajskej nemocnici

Nina Malovcová
SITA
V košickej nemocnici opäť zazneli vážne výhrady k bezpečnosti.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach sa opäť dostáva do centra pozornosti pre závažné nedostatky v oblasti bezpečnosti. Na riziká upozorňuje Základná odborová organizácia Lekárskeho odborového združenia, podľa ktorej nemocnica ani po viac ako 18 mesiacoch od požiaru na psychiatrickom oddelení neprijala zásadné opatrenia na zlepšenie evakuačných postupov.

„Dňa 8. marca 2024 došlo v našej nemocnici k požiaru, ktorý zasiahol psychiatrické oddelenie a poškodil aj ďalšie časti budovy. Najväčším problémom však nebola samotná materiálna škoda, ale skutočnosť, že z budovy bolo evakuovaných len 404 z celkového počtu 766 osôb,“ upozorňuje Peter Zimmermann, predseda odborovej organizácie.

Evakuácia je možná len do šiesteho poschodia

Zvyšných 362 ľudí, medzi nimi aj ležiaci pacienti, novorodenci v inkubátoroch či zdravotnícky personál, zostalo v budove bez možnosti úniku. Dôvodom bola absencia funkčného evakuačného schodiska a výťahu pre imobilných. Podľa stanoviska Hasičského a záchranného zboru je v prípade krízových udalostí technicky možné evakuovať osoby len do výšky šiesteho poschodia.

Budova nemocnice však disponuje až devätnástimi poschodiami a počas bežného dňa sa v nej nachádza približne 1 500 osôb. „Od požiaru uplynulo viac než 18 mesiacov a vedenie nemocnice nepristúpilo k zásadným opatreniam, ktoré by zabezpečili funkčný evakuačný systém. Pacienti aj zamestnanci sú preto naďalej vystavení vážnemu riziku,“ upozorňuje Zimmermann.

Odbory sa obrátili na verejného ochrancu práv

Zástupcovia odborov sa preto listom obrátili na verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského. Žiadajú preveriť, či pretrvávajúci stav nepredstavuje porušenie základných práv pacientov na ochranu života, zdravia a dôstojnosti, ako aj práv zamestnancov na bezpečné pracovné podmienky.

„Našou jednoznačnou snahou je zabezpečiť, aby bola v tejto kľúčovej otázke ochrany života, zdravia a bezpečnosti dosiahnutá náprava a aby sa predchádzalo ďalšiemu možnému ohrozeniu našich pacientov a kolegov,“ uvádza sa v liste odborovej organizácie adresovanom verejnému ochrancovi práv.

