Urobila škrt cez rozpočet: Pošta mení pravidlá hry, ruší možnosť, ktorá ľuďom ušetrila desiatky eur. Takto to bude po novom

Foto: SITA/Andrea Mezeiová

Nina Malovcová
Nové opatrenie pošty zaskočilo podnikateľov.

Po zavedení transakčnej dane hľadali podnikatelia spôsoby, ako pri platbách ušetriť. Jednou z najvýhodnejších možností bolo platenie faktúr na pošte prostredníctvom platobnej karty. Tento spôsob nebol zaťažený transakčnou daňou, ktorá sa uplatňuje pri bankových prevodoch, a podnikatelia tak dokázali pri každej transakcii ušetriť aj desiatky eur.

Od októbra však Slovenská pošta zaviedla nové obmedzenie, ktoré túto výhodu prakticky ruší. Ako informoval portál Finsider, pošta reagovala na prudký nárast platieb uskutočňovaných kartou cez poštové poukazy. Doteraz bolo možné zaplatiť faktúry v hodnote tisícok eur, no po novom možno kartou uhradiť najviac 1 000 eur na jeden poukaz. Pri platbe v hotovosti zostáva horný limit nezmenený, teda 15 000 eur.

Pošta hovorí o udržateľnosti služby

„Toto opatrenie je reakciou na rastúce objemy platieb realizovaných platobnou kartou cez poštové poukazy na pošte, ktoré výrazne zvyšujú náklady na poskytovanie tejto služby. V záujme jej zachovania a zabezpečenia dlhodobej dostupnosti pre všetkých klientov pristúpila pošta k zavedeniu limitu, ktorý vyváži komfort zákazníkov s ekonomickou udržateľnosťou služby,“ uviedlo pre Finsider komunikačné oddelenie Slovenskej pošty.

Ilustračná foto: Pexels

Úspora bude len symbolická

Kým predtým sa pri platbe faktúry vo výške 8 000 eur dalo ušetriť viac ako 25 eur, po novom bude rozdiel zanedbateľný. Ak niekto pošle 1 000 eur poštovým poukazom na účet, zaplatí poplatok 2,50 eura, zatiaľ čo pri bankovom prevode by transakčná daň dosiahla 4 eurá. Úspora tak predstavuje len 1,50 eura.

Podnikatelia, ktorí chcú poslať väčšiu sumu, budú musieť vypísať viac poukazov. Ak by chcel niekto poslať 8 000 eur, musel by ich rozdeliť na osem poukazov po tisíc eur a spolu by ušetril len 24 eur. Pred zavedením limitu pritom ušetril 55,50 eura. Poštové poukážky tak strácajú svoju atraktivitu a pre väčšinu podnikateľov prestávajú byť výhodným spôsobom, ako obísť transakčnú daň.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
IĽP poslal Pellegrinimu otvorený list: Žiada, aby prevzal iniciatívu v prípade Petra Švestku, ktorého zadržal…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac