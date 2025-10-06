Urobila škrt cez rozpočet: Pošta mení pravidlá hry, ruší možnosť, ktorá ľuďom ušetrila desiatky eur. Takto to bude po novom

Po zavedení transakčnej dane hľadali podnikatelia spôsoby, ako pri platbách ušetriť. Jednou z najvýhodnejších možností bolo platenie faktúr na pošte prostredníctvom platobnej karty. Tento spôsob nebol zaťažený transakčnou daňou, ktorá sa uplatňuje pri bankových prevodoch, a podnikatelia tak dokázali pri každej transakcii ušetriť aj desiatky eur.
Od októbra však Slovenská pošta zaviedla nové obmedzenie, ktoré túto výhodu prakticky ruší. Ako informoval portál Finsider, pošta reagovala na prudký nárast platieb uskutočňovaných kartou cez poštové poukazy. Doteraz bolo možné zaplatiť faktúry v hodnote tisícok eur, no po novom možno kartou uhradiť najviac 1 000 eur na jeden poukaz. Pri platbe v hotovosti zostáva horný limit nezmenený, teda 15 000 eur.
Pošta hovorí o udržateľnosti služby
„Toto opatrenie je reakciou na rastúce objemy platieb realizovaných platobnou kartou cez poštové poukazy na pošte, ktoré výrazne zvyšujú náklady na poskytovanie tejto služby. V záujme jej zachovania a zabezpečenia dlhodobej dostupnosti pre všetkých klientov pristúpila pošta k zavedeniu limitu, ktorý vyváži komfort zákazníkov s ekonomickou udržateľnosťou služby,“ uviedlo pre Finsider komunikačné oddelenie Slovenskej pošty.
Úspora bude len symbolická
Kým predtým sa pri platbe faktúry vo výške 8 000 eur dalo ušetriť viac ako 25 eur, po novom bude rozdiel zanedbateľný. Ak niekto pošle 1 000 eur poštovým poukazom na účet, zaplatí poplatok 2,50 eura, zatiaľ čo pri bankovom prevode by transakčná daň dosiahla 4 eurá. Úspora tak predstavuje len 1,50 eura.
Podnikatelia, ktorí chcú poslať väčšiu sumu, budú musieť vypísať viac poukazov. Ak by chcel niekto poslať 8 000 eur, musel by ich rozdeliť na osem poukazov po tisíc eur a spolu by ušetril len 24 eur. Pred zavedením limitu pritom ušetril 55,50 eura. Poštové poukážky tak strácajú svoju atraktivitu a pre väčšinu podnikateľov prestávajú byť výhodným spôsobom, ako obísť transakčnú daň.
Nahlásiť chybu v článku