Nie je to štýlovosť outfitu ani čistota oblečenia. Toto si na vás väčšina ľudí všimne ako prvé, keď vás stretnú na ulici

Do očí im udrú detaily, ktoré mnohých prekvapia.

V preplnených uliciach, medzi zrýchlenými krokmi a ruchom mesta, sa odohráva niečo, čo možno nazvať tichou hrou pozorovania. Hlavne nežnejšie pohlavie ju hrá úplne prirodzene, no nielen preto, že by súperili alebo sa porovnávali s druhými, jednoducho ich oči automaticky vyčítajú určité detaily. Na prvý pohľad ide o drobnosti, no v skutočnosti ich považujú za podstatné, stávajú sa signálmi štýlu a osobnosti. 

Tichá súťaž krásy a nekonečný tok vizuálnej inšpirácie. Tak možno nazvať to, k čomu bežne dochádza na ulici. Bez toho, aby si to nejaká žena zakaždým naplno uvedomila, jednoducho pozoruje ostatné, ktoré okolo nej prejdu. Nemusí ich hneď hodnotiť, jednoducho je jej vnímanie prirodzené a týka sa estetiky, celkovej atmosféry a ženskosti. Ako sa vyjadrili ľudia v diskusii, na druhých si všímajú rôzne veci.

Čo prezradili ľudia na internete?

Niektoré detaily, ktoré si vyslúžia pozornosť druhých, sú miestami prekvapivé, iné zase súvisia s nimi samotnými a s ich skúsenosťami. „Odkedy som začala pliesť, všímam si akýkoľvek druh úpletu, ktorý druhí nosia. Kardigány, šatky, šály, svetre,“ priznala jedna žena. Pochopiteľnejšia je koruna krásy, ktorá vytvára celkový dojem človeka.

„Myslím si, že pre mňa sú to vlasy… Vlasy veľa hovoria o človeku,“ uviedla iná žena. „Vlasy (farba, textúra a to, ako dobre sa o ne stará) a konfekčná veľkosť. Mám problémy so svojou hmotnosťou, takže si to vždy všímam na iných ľuďoch a porovnávam sa,“ vyšla s pravdou von komentujúca.

Viacerí sa zhodli na tom, že to, čo má žena obuté, netreba rozhodne podceňovať. „Určite topánky. Je to čudné, ale vždy sa pýtam, ako sa cítia po celodennom chodení, či sú pohodlné. Neviem oceniť outfit, ak topánky nevyzerajú pohodlne,“ poznamenala žena. „Topánky. Veľa toho o človeku prezradia,“ súhlasila ďalšia. „Pleť a topánky. Som posadnutá oboma vecami, takže si to všímam aj na iných. Myslím si, že je to rovnaké u mužov aj žien,“ znel iný komentár.

Druhých zaujme celkový vzhľad či nechty

