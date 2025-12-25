Nie je to Popoluška ani Mrázik. Za najlepšiu rozprávku všetkých čias označili ľudia túto klasiku, súhlasíte?

Foto: Profimedia / MovieStillsDB

Dana Kleinová
Vianoce
Nie je to dokonca ani Perinbaba. Číslo 1 v rozprávkach, ktoré sledujeme každé Vianoce, vás prekvapí.

Každý má tú svoju obľúbenú. Vianoce si väčšina z nás bez rozprávok nevie ani len predstaviť. Malí aj veľkí pozorne sledujú program, aby stihli vidieť tú, ktorú majú najradšej a nie je väčšej dilemy, než keď si všimnete, že viacero vašich favoritov ide v rovnakom čase, len na iných programoch. Zdá sa však, že existuje rozprávka, ktorú ľudia preferujú najviac a nenechajú si ju nikdy ujsť.

Hoci by sa mohlo zdať, že najpopulárnejšími budú práve tie rozprávky, ktoré sú vysielané v hlavnom vysielacom čase na Štedrý deň, ako Popoluška, Perinbaba či Mrázik, v skutočnosti ich predbehla jedna, ktorá je podľa divákov o čosi lepšia.

S čerty nejsou žerty

Rozprávka S čerty nejsou žerty bola prvýkrát odvysielaná v roku 1984 a odvtedy je srdcovkou divákov. Na portáli ČSFD má hodnotenie 89,3 %, čo je viac než ktorákoľvek iná československá rozprávka, na ktorú si spomeniete. Príbeh o Petrovi, ktorého chamtivá macocha o všetko pripravila, zarezonoval v Čechoch i Slovákoch a prostredníctvom viac ako 80-tisíc hodnotení a recenzií sa rozhodli dať najavo, prečo je práve táto rozprávka ich favoritom.

Foto: Profimedia

„Z „čertovských“ rozprávok tá najrozprávkovejšia a zároveň najkrajšia, neviem, ako inak to povedať. Okrem iných nezabudnuteľných je tu geniálny kaprál Petr Nárožný a jeho herecká etuda na vietor. Po rokoch jasná stovka, pretože, či už peklo bolo alebo nebolo, bolo to dobre vymyslené,“ znie napríklad jedna z recenzií.

„Tak táto rozprávka sa časom už zaradila do zlatého fondu česko (slovenských) rozprávok. Páčila sa mi už ako malému chlapcovi, páči sa mi aj teraz, po viac ako dvadsiatich rokoch, filmová kvalita pretrvala… Výborné herecké výkony, inteligentný scenár, veľa humoru a sympatickí čerti,“ chválil zas iný divák.

Ako sú na tom ostatné rozprávky?

Ak by vás zaujímalo, ako by vyzeral kompletný TOP 5 rebríček, zistili sme aj tieto údaje. Na druhom mieste sa objavila klasika Tri oriešky pre Popolušku, ktorú hodnotilo 73 274 ľudí a dali jej dokopy 86,1 %. Tretie miesto obsadil Cisárov pekár a pekárov cisár, ktorý dostal rovnaké hodnotenie 86,1 %, no hlasovalo menej ľudí, hoci ich bolo stále viac než 55-tisíc. Štvrtú priečku s 83 % by obsadila Šíleně smutná princezna a posledné piate miesto s 82 % získala Pyšná princezná.

Ďalšie klasiky, ako napríklad Perinbaba či Princezná so zlatou hviezdou, nedosiahli ani 80 %.

