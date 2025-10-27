Nie je doživotne: Takto zistíte, kedy končí platnosť vášho vodičského preukazu, v tomto prípade hrozia vysoké pokuty

Aj keď sa na vodičskom preukaze nenachádza dátum platnosti, "vodičák" neplatí doživotne.

Mnohí vodiči si stále myslia, že ak na vodičskom preukaze nie je uvedený dátum platnosti, doklad platí automaticky „doživotne“. Pravda je však iná – Slovenská legislatíva presne stanovuje platnosť rôznych typov vodičských preukazov v závislosti od roku ich vydania. Mnohí tak možno ani netušia, že ich doklad je už neplatný.

Povinná výmena vodičských preukazov sa stala realitou najmä kvôli administratívnym úpravám, ktoré zjednodušujú kontrolu dokladov, zvyšujú bezpečnosť na cestách a obmedzujú riziko falšovania. Prvé výzvy na výmenu sa objavili v roku 2023, keď platnosť starých „ružových“ preukazov vydaných od roku 1993 do 2004 skončila. Téme sa venoval portál SME.

Na doklade to nenájdete, platnosť je však obmedzená

Zavedenie jednotného systému vodičských preukazov v EÚ znamenalo, že všetky nové doklady majú obmedzenú platnosť. Doklady vydané po vstupe Slovenska do EÚ sa síce na prvý pohľad zdajú neobmedzené, no platia len do určeného termínu. Overiť si platnosť vodičského preukazu viete jednoducho aj na stránke Ministerstva vnútra SR.

Platnosť jednotlivých typov vodičských preukazov:

  • Vydané do 30. apríla 2004 (ružové zalaminované preukazy): platnosť skončila 31. decembra 2023.
  • Vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013: preukazy nemajú dátum platnosti, no platia do 31. decembra 2032.
  • Vydané od 19. januára 2013: platnosť je uvedená priamo na doklade, zvyčajne 10 – 15 rokov.
Nezanedbajte to, pokuta môže byť vysoká

Ak vás zastaví polícia a zistí, že vediete vozidlo s neplatným vodičským preukazom, hrozia vám rovnaké sankcie, akoby ste vodičský preukaz vôbec nemali.

Pri zaplatení blokovej pokuty na mieste sa podľa portálu FinReport suma môže pohybovať do 30 eur, v rámci správneho konania môže dosiahnuť až 100 eur.

Situácia je však omnoho vážnejšia, ak vodičské oprávnenie už máte zadržané alebo šoférujete vozidlo, na ktoré nemáte oprávnenie. V takom prípade sa pokuta podľa Ministerstva vnútra SR pohybuje od 300 do 1300 eur a môže byť uložený aj zákaz vedenia motorového vozidla na obdobie 1 až 5 rokov.

Čo potrebujete pri výmene vodičského preukazu a ako to prebieha?

Vodičský preukaz si podľa Ministerstva vnútra SR môžete vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru bez ohľadu na miesto trvalého pobytu. Žiadosť o jeho vydanie sa podáva osobne, ústnym oznámením držiteľa vodičského oprávnenia. Nový vodičský preukaz následne vydá to oddelenie, na ktorom ste žiadosť podali.

Pri žiadosti musíte predložiť:

  • platný doklad totožnosti aj starý vodičský preukaz,
  • správny poplatok, ktorý zaplatíte priamo na mieste,
  • po zaplatení vám úradník vytlačí dve oficiálne žiadosti o vydanie nového vodičského preukazu, ktoré vlastnoručne podpíšete, aby ste potvrdili správnosť údajov,
  • pracovník oddelenia vás odfotografuje a zosníma váš podpis, ktorý sa použije na nový doklad.

Jednu potvrdenú kópiu žiadosti vám úradník vráti spolu so starým vodičským preukazom a zároveň vás informuje o termíne, kedy si môžete nový doklad prevziať.

Ak chcete, aby vás o vyhotovení informovali, môžete uviesť svoj e-mail alebo telefónne číslo. Po dokončení výroby vám naň bude zaslané oznámenie, že vodičský preukaz je pripravený na prevzatie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
