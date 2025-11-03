Nie dieťa, ale rodičia sa musia naučiť ovládať. Natália Puklušová prekvapila otvoreným priznaním o rodičovstve

Byť rodičom neznamená len učiť dieťa krokom, slovám či pravidlám. Často je to proces, ktorý núti pozrieť sa do vlastného vnútra, pracovať s emóciami a meniť sa.
Rodičovstvo býva tou najväčšou životnou lekciou, a niekedy aj cestou k osobnému dozretiu. Herečka Natália Puklušová sa na Instagrame úprimne podelila o to, ako príchod dcérky zmenil ju aj jej partnera a prečo je podľa nej emocionálne sebariadenie rodičov nesmierne dôležité už od prvých dní dieťaťa.
Keď dieťa prinesie zmenu
Po narodení dcérky Wilky sa podľa Natálie Puklušovej veľa vecí zmenilo. Spolu s partnerom si začali uvedomovať, že ich správanie a spôsob, akým riešia situácie, má priamy vplyv na dcéru. „Ona prišla a všetko sa zmenilo. Hlavne my dvaja s Kukim prechádzame obdobím, kedy musíme začať aktívnejšie kontrolovať svoje emócie, čo sme predtým ani jeden z nás nemuseli a je to ťažké. Ale teraz to už nejde, ako sa nám zachce. Už je tu Wilka.“
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Zdôrazňuje, že prvé roky sú podľa nej zásadné, pretože formujú emocionálny a osobnostný základ dieťaťa. „A obaja si uvedomujeme, že ak chceme, aby z nej vyrástla rozvážna, emocionálne naplnená a múdra žena, budovanie začína už teraz. Teraz. Prvé tri roky sú zásadné. Nastaviť hranice, kontrolovať sa, keď sú medzi nami nezhody, aby sme konfliktom čelili kontrolovane a hlavne, aby sme to stále vysvetľovali aj Wilke.“
Nahlásiť chybu v článku