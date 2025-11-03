Nie dieťa, ale rodičia sa musia naučiť ovládať. Natália Puklušová prekvapila otvoreným priznaním o rodičovstve

Foto: Instagram (nataliapuklusova)

Frederika Lyžičiar
Už si nemôžu dovoliť reagovať impulzívne.

Byť rodičom neznamená len učiť dieťa krokom, slovám či pravidlám. Často je to proces, ktorý núti pozrieť sa do vlastného vnútra, pracovať s emóciami a meniť sa.

Rodičovstvo býva tou najväčšou životnou lekciou, a niekedy aj cestou k osobnému dozretiu. Herečka Natália Puklušová sa na Instagrame úprimne podelila o to, ako príchod dcérky zmenil ju aj jej partnera a prečo je podľa nej emocionálne sebariadenie rodičov nesmierne dôležité už od prvých dní dieťaťa.

Keď dieťa prinesie zmenu

Po narodení dcérky Wilky sa podľa Natálie Puklušovej veľa vecí zmenilo. Spolu s partnerom si začali uvedomovať, že ich správanie a spôsob, akým riešia situácie, má priamy vplyv na dcéru. „Ona prišla a všetko sa zmenilo. Hlavne my dvaja s Kukim prechádzame obdobím, kedy musíme začať aktívnejšie kontrolovať svoje emócie, čo sme predtým ani jeden z nás nemuseli a je to ťažké. Ale teraz to už nejde, ako sa nám zachce. Už je tu Wilka.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Natália Puklušová (@nataliapuklusova)


Zdôrazňuje, že prvé roky sú podľa nej zásadné, pretože formujú emocionálny a osobnostný základ dieťaťa. „A obaja si uvedomujeme, že ak chceme, aby z nej vyrástla rozvážna, emocionálne naplnená a múdra žena, budovanie začína už teraz. Teraz. Prvé tri roky sú zásadné. Nastaviť hranice, kontrolovať sa, keď sú medzi nami nezhody, aby sme konfliktom čelili kontrolovane a hlavne, aby sme to stále vysvetľovali aj Wilke.“

Istota a vysvetlenie

