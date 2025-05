Nicole Kidman nosí parochne, a ani ste o tom netušili. Pravý dôvod má logické vysvetlenie, jej vzhľad všetkých šokoval

Herečka Nicole Kidman sa už roky pohybuje na hranici medzi eleganciou a odvahou. Vzhľad je pre ňu nielen súčasťou hereckého prejavu, ale aj spôsobom, ako sa neustále meniť a vyjadrovať. Jej časté premeny účesu vzbudzujú pozornosť, a najnovšie opäť rozprúdili debatu medzi fanúšikmi aj módnymi expertmi.

Podľa magazínu People sa Nicole Kidman nedávno v rozhovore pre austrálsku televíziu Channel Seven’s Sunrise rozhovorila o svojej nekončiacej „vlasovej ceste“ – jednej parochni za druhou. Päťdesiatsedemročná herečka priznala, že ju stále baví experimentovať a meniace sa účesy vníma ako pracovný nástroj aj osobnú vášeň. V posledných týždňoch ukázala hneď niekoľko výrazných premien – na Met Gala 2025 zažiarila s krátkym účesom a šatami od Balenciagy, no len deň predtým ju videli s dlhým blond chvostom na koncerte Charli XCX.

Z galavečera rovno na koncert s úplne iným účesom

Na Met Gala prišla Nicole v elegantných čiernych šatách s retro nádychom, no ešte viac zaujala jej uhladená tmavá parochňa. Bola to úplná zmena oproti tomu, ako ju videli deň predtým, uvoľnenú a prirodzene pôsobiacu s dlhými blond vlasmi v uliciach New Yorku. „Každý sa ma pýta: Ty si si ostrihala vlasy? Ja na to: Nie, neostrihala,“ prezradila so smiechom v televíznom rozhovore. Jej virálna parochňa z červeného koberca tak vyvolala množstvo otázok, ktoré ju sprevádzajú už dlhší čas.

Nový vzhľad pre Mášu v druhej sérii seriálu