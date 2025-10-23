Nezvyčajná zrážka sa skončila tragicky: Vodičovi do cesty skočil los, 350-kilogramové zviera neprežilo

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
TASR
Los je chráneným živočíchom a jeho spoločenská hodnota je stanovená na 3000 eur.

K nezvyčajnej zrážke osobného auta s losom došlo v stredu (22. 10.) večer pri meste Košice. Stalo sa tak na Herlianskej ulici pri výjazde z mestskej časti Košická Nová Ves.

„Pri nehode sa zranili dve osoby z vozidla, ktorým hasiči do príchodu záchranárov poskytli predlekársku pomoc,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

Polícia potvrdila zrážku s losom

Hasiči zároveň vymedzili a osvetlili miesto nehody, aby zabezpečili bezpečnosť a plynulosť premávky. „Zver, žiaľ, nehodu neprežila, o jej odvoz sa postarali členovia poľovníckeho združenia,“ uviedol HaZZ. Malo ísť o samicu losa s hmotnosťou 300 až 350 kilogramov.

Nehodu, ku ktorej došlo krátko pred 19.00 h, potvrdila polícia. Vodič viedol vozidlo po štátnej ceste I/19 v smere od obce Košické Oľšany do Košíc. „Do jazdnej dráhy mu však náhle vbehla voľne žijúca zver, a to los, v dôsledku čoho došlo k zrážke vozidla a zvieraťa. Zviera po zrážke uhynulo,“ uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Dvaja ľudia utrpeli zranenia

Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel vodič zranenia, ktoré si vyžiadajú čas liečenia a práceneschopnosti do šiestich týždňov, a spolujazdec zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia a práceneschopnosti až do šiestich mesiacov. Dychová skúška vodiča mala negatívny výsledok.

Video s bežiacim losom popri rýchlostnej ceste R4 pri Košiciach zverejnila polícia na sociálnej sieti začiatkom tohto roka. Podľa vtedajšieho vyjadrenia Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR nie je výskyt losa mokraďového na území Slovenska bežný. „Pravdepodobne sa k nám predmetný jedinec dostal z pohraničnej oblasti s Poľskom, keďže Poľsko má početnú populáciu losov a niektoré jedince v čase ruje môžu migrovať aj na veľké vzdialenosti a dostať sa až na Slovensko,“ uviedla pre TASR ŠOP.

ŠOP pripomenula, že los je chráneným živočíchom a jeho spoločenská hodnota je stanovená na 3000 eur. Ide o plachú jeleňovitú zver, pričom stret s losom vo voľnej prírode je zriedkavý a jeho správanie je porovnateľné s jeleňom lesným.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás, takto to robia: Najväčšie ohrozenie Slovenska…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac