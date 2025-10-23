Nezvyčajná zrážka sa skončila tragicky: Vodičovi do cesty skočil los, 350-kilogramové zviera neprežilo

K nezvyčajnej zrážke osobného auta s losom došlo v stredu (22. 10.) večer pri meste Košice. Stalo sa tak na Herlianskej ulici pri výjazde z mestskej časti Košická Nová Ves.
„Pri nehode sa zranili dve osoby z vozidla, ktorým hasiči do príchodu záchranárov poskytli predlekársku pomoc,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Polícia potvrdila zrážku s losom
Hasiči zároveň vymedzili a osvetlili miesto nehody, aby zabezpečili bezpečnosť a plynulosť premávky. „Zver, žiaľ, nehodu neprežila, o jej odvoz sa postarali členovia poľovníckeho združenia,“ uviedol HaZZ. Malo ísť o samicu losa s hmotnosťou 300 až 350 kilogramov.
Nehodu, ku ktorej došlo krátko pred 19.00 h, potvrdila polícia. Vodič viedol vozidlo po štátnej ceste I/19 v smere od obce Košické Oľšany do Košíc. „Do jazdnej dráhy mu však náhle vbehla voľne žijúca zver, a to los, v dôsledku čoho došlo k zrážke vozidla a zvieraťa. Zviera po zrážke uhynulo,“ uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Dvaja ľudia utrpeli zranenia
Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel vodič zranenia, ktoré si vyžiadajú čas liečenia a práceneschopnosti do šiestich týždňov, a spolujazdec zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia a práceneschopnosti až do šiestich mesiacov. Dychová skúška vodiča mala negatívny výsledok.
Video s bežiacim losom popri rýchlostnej ceste R4 pri Košiciach zverejnila polícia na sociálnej sieti začiatkom tohto roka. Podľa vtedajšieho vyjadrenia Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR nie je výskyt losa mokraďového na území Slovenska bežný. „Pravdepodobne sa k nám predmetný jedinec dostal z pohraničnej oblasti s Poľskom, keďže Poľsko má početnú populáciu losov a niektoré jedince v čase ruje môžu migrovať aj na veľké vzdialenosti a dostať sa až na Slovensko,“ uviedla pre TASR ŠOP.
ŠOP pripomenula, že los je chráneným živočíchom a jeho spoločenská hodnota je stanovená na 3000 eur. Ide o plachú jeleňovitú zver, pričom stret s losom vo voľnej prírode je zriedkavý a jeho správanie je porovnateľné s jeleňom lesným.
Nahlásiť chybu v článku