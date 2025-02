Nezabudnite si doma dáždnik: Obloha sa zamračí, Slovensko zaleje dážď, v tento deň ale konečne príde jarné počasie

Po dlhom období sucha prichádzajú na Slovensko vytúžené zrážky. Už v skorých ranných hodinách sa začali presúvať od juhozápadu a postupne zasiahnu takmer celé územie. Očakáva sa, že celkové úhrny môžu dosiahnuť až 20 mm.

Článok pokračuje pod videom ↓

Aj keď ide o výraznejšie zrážky než v uplynulých dňoch, príroda a vodné toky by potrebovali ešte viac vlahy. „Konečne na Slovensku dnes výdatnejšie zaprší, aj keď pravdou je, že príroda a vodné toky by potrebovali oveľa viac zrážok,“ uvádza iMeteo.

Počas včerajšieho dňa síce miestami pršalo, no úhrny boli veľmi nízke. Napríklad, v Kamenici nad Hronom zaznamenali len 7,4 mm zrážok, pričom na mnohých miestach južného Slovenska išlo len o zanedbateľné hodnoty pod 2 mm. Severné okresy zostali úplne bez dažďa. Dnes sa však situácia mení a dážď bude rozšírenejší aj intenzívnejší.

Vývoj zrážok počas dňa

Zrážky sa ráno presúvali zo západu a postupne pokryjú väčšinu Slovenska. Očakáva sa, že výnimkou bude len severná časť Záhoria, kde pravdepodobne výraznejšie zrážky nenapadnú. Dážď prináša frontálny systém spojený s plytkou tlakovou nížou.

Ráno budú zrážky ešte slabšie, no v priebehu dopoludnia začne dážď na západe naberať na sile a popoludní bude intenzívne pršať aj na strednom Slovensku. Na východe sa dážď objaví až vo večerných hodinách a zotrvá tam až do piatkového rána. Podľa aktuálnych predpovedí by najviac zrážok malo spadnúť na strednom Slovensku, kde môžu úhrny dosiahnuť až 20 mm. Na západe a východe sa očakáva 5 až 15 mm dažďa.

Teploty na dnes

Vo štvrtok môžeme očakávať prevažne oblačné až zamračené počasie, miestami s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy prvého stupňa pred hmlou, a to pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj.

Postupne sa na viacerých miestach pridá mrholenie alebo dážď, pričom od nadmorskej výšky približne 1200 metrov bude padať sneh. Na Zemplíne sa zrážky vyskytnú len ojedinele. Teploty sa budú pohybovať v rozmedzí 3 až 8 stupňov Celzia, pričom na východe môže miestami dosiahnuť až 10 stupňov. Vo výške 1500 metrov nad morom sa teplota bude pohybovať okolo bodu mrazu.

Vietor bude dnes minimálny – očakáva sa bezvetrie alebo len slabý vietor. Aj keď dnešný deň prinesie zrážky a oblačnosť, teploty budú relatívne mierne. Ak plánujete počas dnešného dňa pobyt vonku, nezabudnite na dáždnik alebo nepremokavé oblečenie.

Čo bude ďalej?

Po piatkovom rannom doznení zrážok na východe Slovenska už výraznejšie dažde neočakávame. Počas víkendu sa zrážky vyskytnú len ojedinele, a to na celom území. Úvod budúceho pracovného týždňa prinesie opäť jasné a suché počasie bez výraznejších zrážok. Aj keď dnešný dážď prinesie čiastočnú úľavu, problém sucha sa tým nevyrieši a v najbližších dňoch sa situácia opäť môže zhoršiť.

Ak si chcete prečítať, aké počasie bude pretrvávať v prvý marcový týždeň, všetky informácie meteorológov nájdete v našom článku.