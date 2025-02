Predpoveď na jar 2025: Bude teplo, už čoskoro vyzlečieme bundy. Teplotné zmeny spôsobí tento jav

Odborníci prišli s novými dlhodobými predpoveďami na jar 2025 a ako sa ukazuje, počasie bude výrazne ovplyvňovať známy fenomén La Niña. Meteorologická jar sa pritom začne už o pár dní.

„Zvyčajne je ťažké nájsť alebo vidieť nejaký dominantnejší vplyv La Niña na Európu, ale najnovšie predpovede ukazujú možný podpis La Niña v poveternostných vzorcoch,“ píše iMeteo na základe správy portálu Severe Weather Europe. La Niña je iný názov pre chladné teploty oceánu v tropickom Tichom oceáne

Teploty vyššie ako priemer

Tento chladný vzduch preto môže v nadchádzajúcich týždňoch výraznejšie ovplyvňovať počasie v Európe. „Nad strednou Európou a smerom na východ modely naznačujú budovanie vysokotlakovej zóny. V severnom Atlantiku a nad západnou a juhozápadnou časťou Európy sa očakáva zóna nízkeho tlaku vzduchu v dôsledku La Niña,“ dopĺňa iMeteo.

Podľa najpoužívanejšieho modelu ECMWF by mohli byť tri jarné mesiace priemerné, no meteorológia nepredpokladajú, že takéto počasie vydrží celú jar. U nás by teploty mohli byť o 1 až 2 °C vyššie, ako je priemer. Čo sa týka zrážok, tie sa u nás očakávajú priemerné až mierne podpriemerné. Snehu už zároveň podľa predpovedí veľa netreba očakávať.