Nevyzerá to dobre: Irán a USA sa nedohodli, prvé rokovania stroskotali na dôležitej veci

Viceprezident USA J. D. Vance v nedeľu v Islamabade oznámil, že rokovania s Iránom sa po 21 hodinách skončili bez dosiahnutia dohody. Americká delegácia sa vracia do USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Podrobnosti rokovaní s Iránom odmietol konkretizovať. Zdôraznil však, že kľúčovou otázkou na nich je jadrový program Iránu. „Mali sme s Iráncami niekoľko podstatných diskusií. To je dobrá správa. Zlou správou je, že sme nedosiahli dohodu. Myslím si, že táto správa je horšia pre Irán ako pre Spojené štáty,“ konštatoval Vance.
Jasné hranice
Informoval, že Spojené štáty na rokovaniach jasne stanovili, v čom sú Iránu ochotné vyhovieť a na čom trvajú. „Oni sa rozhodli naše podmienky neprijať,“ uviedol Vance. Naznačil súčasne, že Iránu stále dáva čas na zváženie ponuky Spojených štátov, ktoré v utorok oznámili, že na dva týždne pozastavia útoky na Irán, aby vytvorili priestor pre mierové rokovania.
„Odchádzame odtiaľto s veľmi jednoduchým návrhom: ide o prístup, ktorý predstavuje našu poslednú ponuku, a to najlepšie, čo môžeme predložiť. Uvidíme, či ju Iránci prijmú,“ uviedol Vance počas krátkeho vyhlásenia pre médiá, po ktorom odpovedal len na niekoľko otázok.
Vance uviedol, že jadrom sporu sú jadrové zbrane. Ozrejmil, že jednou z podmienok Spojených štátov je, aby Irán súhlasil s tým, že sa zriekne snáh získať jadrovú zbraň. Spojené štáty podľa Vancea potrebujú od Iránu v tejto veci „pevný záväzok.“ Dodal, že Teherán v tomto bode rokovania odmietol za seba prijať.
„Jednoduchá otázka znie: vidíme zásadný záväzok Iráncov nevyvíjať jadrové zbrane – nielen teraz, ani o dva roky, ale aj dlhodobo? To sme zatiaľ nevideli. Dúfame, že sa nám to podarí,“ uviedol Vance.
Irán už roky trvá na tom, že sa nesnaží vyrobiť atómovú bombu. Počas vojny, ktorá sa začala 28. februára, Spojené štáty a Izrael na území Iránu bombardovali aj jadrové zariadenia. K takýmto cieleným útokom na Irán došlo aj v minulosti. Rokovania, ktoré sprostredkoval Pakistan, sa začali v sobotu a ich cieľom bolo dosiahnuť trvalé urovnanie šesť týždňov trvajúceho konfliktu, ktorý sa začal 28. februára útokov USA a Izraela na Irán.
Teherán zároveň v nedeľu vyhlásil, že „nikto neočakával“, že Spojené štáty a Irán dosiahnu dohodu v prvom kole rokovaní, uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. „Od začiatku bolo jasné, že by sme nemali očakávať, že dosiahneme dohodu v jednom kole (rokovaní). Nikto to neočakával,“ povedal Bakájí v rozhovore pre iránsku štátnu televíziu po oznámení, že rokovania v Islamabade zamerané na ukončenie vojny na Blízkom východe neboli úspešné.
Nahlásiť chybu v článku