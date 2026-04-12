Nevyzerá to dobre: Irán a USA sa nedohodli, prvé rokovania stroskotali na dôležitej veci

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Spojené štáty na rokovaniach vraj stanovili, v čom sú Iránu ochotné vyhovieť a na čom trvajú.

Viceprezident USA J. D. Vance v nedeľu v Islamabade oznámil, že rokovania s Iránom sa po 21 hodinách skončili bez dosiahnutia dohody. Americká delegácia sa vracia do USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Podrobnosti rokovaní s Iránom odmietol konkretizovať. Zdôraznil však, že kľúčovou otázkou na nich je jadrový program Iránu. „Mali sme s Iráncami niekoľko podstatných diskusií. To je dobrá správa. Zlou správou je, že sme nedosiahli dohodu. Myslím si, že táto správa je horšia pre Irán ako pre Spojené štáty,“ konštatoval Vance.

Jasné hranice

Informoval, že Spojené štáty na rokovaniach jasne stanovili, v čom sú Iránu ochotné vyhovieť a na čom trvajú. „Oni sa rozhodli naše podmienky neprijať,“ uviedol Vance. Naznačil súčasne, že Iránu stále dáva čas na zváženie ponuky Spojených štátov, ktoré v utorok oznámili, že na dva týždne pozastavia útoky na Irán, aby vytvorili priestor pre mierové rokovania.

„Odchádzame odtiaľto s veľmi jednoduchým návrhom: ide o prístup, ktorý predstavuje našu poslednú ponuku, a to najlepšie, čo môžeme predložiť. Uvidíme, či ju Iránci prijmú,“ uviedol Vance počas krátkeho vyhlásenia pre médiá, po ktorom odpovedal len na niekoľko otázok.

útok na Teherán
Ilustračná foto: Profimedia

Vance uviedol, že jadrom sporu sú jadrové zbrane. Ozrejmil, že jednou z podmienok Spojených štátov je, aby Irán súhlasil s tým, že sa zriekne snáh získať jadrovú zbraň. Spojené štáty podľa Vancea potrebujú od Iránu v tejto veci „pevný záväzok.“ Dodal, že Teherán v tomto bode rokovania odmietol za seba prijať.

„Jednoduchá otázka znie: vidíme zásadný záväzok Iráncov nevyvíjať jadrové zbrane – nielen teraz, ani o dva roky, ale aj dlhodobo? To sme zatiaľ nevideli. Dúfame, že sa nám to podarí,“ uviedol Vance.

Irán už roky trvá na tom, že sa nesnaží vyrobiť atómovú bombu. Počas vojny, ktorá sa začala 28. februára, Spojené štáty a Izrael na území Iránu bombardovali aj jadrové zariadenia. K takýmto cieleným útokom na Irán došlo aj v minulosti. Rokovania, ktoré sprostredkoval Pakistan, sa začali v sobotu a ich cieľom bolo dosiahnuť trvalé urovnanie šesť týždňov trvajúceho konfliktu, ktorý sa začal 28. februára útokov USA a Izraela na Irán.

Teherán zároveň v nedeľu vyhlásil, že „nikto neočakával“, že Spojené štáty a Irán dosiahnu dohodu v prvom kole rokovaní, uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. „Od začiatku bolo jasné, že by sme nemali očakávať, že dosiahneme dohodu v jednom kole (rokovaní). Nikto to neočakával,“ povedal Bakájí v rozhovore pre iránsku štátnu televíziu po oznámení, že rokovania v Islamabade zamerané na ukončenie vojny na Blízkom východe neboli úspešné.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico podporil Orbána: Nikdy som nestretol takého bojovníka za suverenitu, uviedol. Odcestuje do Vietnamu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť

Najnovšie články

