Nevinná fotka so psom sa zmenila na bezpečnostný problém: Tajná mapa v pozadí vyvolala obavy medzi vojakmi, toto mala odhaliť

Na Ukrajine vypukol škandál, ktorý sa začal obyčajnou fotografiou, pri ktorej by sa nejeden milovník francúzskych buldočkov roztopil. Vysoko postavený dôstojník Valentyn Manko zverejnil na TikTok-u snímku, na ktorej pózuje so svojím psom. Na prvý pohľad šlo o nevinný moment z bežného života, no pozorní používatelia si všimli, že v pozadí fotografie sa nachádzajú vojenské mapy s označením „tajné“.
Na problém upozornil armádny aktivista a dodávateľ dronov Serhij Sternenko, ktorý uviedol: „Plukovník Manko na TikTok-u zverejnil fotografie, na ktorých sú mapy s označením ‚tajné‘. Zverejnenie takýchto snímok by mohlo pomôcť nepriateľovi.“
Mapy mali zachytávať ukrajinské pozície aj počty jednotiek
Podľa nemeckého denníka Bild fotografie ukazovali ukrajinské frontové línie, ruské pozície a dokonca aj miesta, kde sa v lesoch ukrývajú ukrajinské jednotky. Na niektorých mapách boli údajne presne zakreslené oblasti zhromažďovania vojakov, ich počty aj rozdelenie.
Z máp sa dalo vyčítať, ktoré dediny sú ešte pod kontrolou Ukrajiny, a ktoré už ovládajú ruské sily. Podľa webu boli na fotografii viditeľné aj používané aplikácie, komunikačné programy a konkrétne používateľské mená jednotiek, ktoré tieto dáta analyzujú a zverejňujú.
Aktivisti hovoria o nezodpovednosti, Manko obvinenia odmieta
Aktivistická skupina InformNapalm zareagovala veľmi ostro. „Závislosť na TikTok-u u úradníkov, ktorí majú prístup k štátnym tajomstvám, je úplné šialenstvo. Nepriateľskí špecialisti pravdepodobne tlieskajú od radosti,“ napísala skupina na sociálnych sieťach.
Можливо, я помиляюся, але наскільки нормально виставляти такі фотографії? Коли мені військові надсилають фотозвіти про збори, вони замальовують буквально все навколо. А пан Манько викладає це у TikTok. Чи це вже в мене шиза? pic.twitter.com/5L8KX88Tva
— Gorashu (@SunsaiEd) October 26, 2025
Valentyn Manko však tvrdí, že ide o zmanipulovanú provokáciu, ktorej cieľom je poškodiť reputáciu ukrajinskej armády. „To, čo som zverejnil, neboli vojenské mapy a už vôbec nie s označením ‚tajné‘. Niekto sa snaží urobiť z vojakov neschopných hlupákov, čo je urážka pre celé ozbrojené sily,“ napísal dôstojník na Facebooku.
„Ukázal som len to, čo generálny štáb“
Manko trvá na tom, že zverejnil verejne dostupné údaje, ktoré už predtým publikovali iné oficiálne kanály. „Ukázal som to isté, čo platforma DeepState alebo generálny štáb. Len som to vysvetlil podrobnejšie, aby ľudia pochopili, akú ťažkú prácu robíme,“ uviedol dôstojník a vyzval médiá, aby sa ospravedlnili za šírenie zavádzajúcich informácií.
Kauza Valentyna Manka na Ukrajine znovu otvorila diskusiu o rizikách zverejňovania na sociálnych sieťach počas vojny. Aj obyčajný príspevok, ktorý má ukázať len súkromný moment, sa môže zmeniť na bezpečnostné riziko. Podľa ukrajinských médií armáda zvažuje sprísnenie pravidiel pre vojakov, ktorí majú prístup k citlivým údajom.
A zatiaľ čo Manko tvrdí, že ide len o nepochopenie, jeho fotografia so psom sa stala symbolom toho, aká krehká môže byť hranica medzi neškodným obsahom a ohrozením štátnej bezpečnosti.
