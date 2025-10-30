Nevinná fotka so psom sa zmenila na bezpečnostný problém: Tajná mapa v pozadí vyvolala obavy medzi vojakmi, toto mala odhaliť

Foto: X/Gorashu

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Ukrajinský dôstojník zverejnil fotku so psom, v pozadí boli mapy z frontu.

Na Ukrajine vypukol škandál, ktorý sa začal obyčajnou fotografiou, pri ktorej by sa nejeden milovník francúzskych buldočkov roztopil. Vysoko postavený dôstojník Valentyn Manko zverejnil na TikTok-u snímku, na ktorej pózuje so svojím psom. Na prvý pohľad šlo o nevinný moment z bežného života, no pozorní používatelia si všimli, že v pozadí fotografie sa nachádzajú vojenské mapy s označením „tajné“.

Na problém upozornil armádny aktivista a dodávateľ dronov Serhij Sternenko, ktorý uviedol: „Plukovník Manko na TikTok-u zverejnil fotografie, na ktorých sú mapy s označením ‚tajné‘. Zverejnenie takýchto snímok by mohlo pomôcť nepriateľovi.“

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Masívny útok Ruska na Ukrajinu: Viac ako 650 dronov a desiatky rakiet zasiahli krajinu, hlásia obete
2.
Poľsko je v pohotovosti: Po útokoch na Ukrajine zatvárajú letiská, armáda sa obáva narušenia vzdušného priestoru
3.
Ukrajina obvinila ruskú armádu z útoku na detskú nemocnicu v Chersone: Má to byť dôkaz, že Moskva mier nechce
Zobraziť všetky články (1381)

Mapy mali zachytávať ukrajinské pozície aj počty jednotiek

Podľa nemeckého denníka Bild fotografie ukazovali ukrajinské frontové línie, ruské pozície a dokonca aj miesta, kde sa v lesoch ukrývajú ukrajinské jednotky. Na niektorých mapách boli údajne presne zakreslené oblasti zhromažďovania vojakov, ich počty aj rozdelenie.

Z máp sa dalo vyčítať, ktoré dediny sú ešte pod kontrolou Ukrajiny, a ktoré už ovládajú ruské sily. Podľa webu boli na fotografii viditeľné aj používané aplikácie, komunikačné programy a konkrétne používateľské mená jednotiek, ktoré tieto dáta analyzujú a zverejňujú.

Aktivisti hovoria o nezodpovednosti, Manko obvinenia odmieta

Aktivistická skupina InformNapalm zareagovala veľmi ostro. „Závislosť na TikTok-u u úradníkov, ktorí majú prístup k štátnym tajomstvám, je úplné šialenstvo. Nepriateľskí špecialisti pravdepodobne tlieskajú od radosti,“ napísala skupina na sociálnych sieťach.

Valentyn Manko však tvrdí, že ide o zmanipulovanú provokáciu, ktorej cieľom je poškodiť reputáciu ukrajinskej armády. „To, čo som zverejnil, neboli vojenské mapy a už vôbec nie s označením ‚tajné‘. Niekto sa snaží urobiť z vojakov neschopných hlupákov, čo je urážka pre celé ozbrojené sily,“ napísal dôstojník na Facebooku.

„Ukázal som len to, čo generálny štáb“

Manko trvá na tom, že zverejnil verejne dostupné údaje, ktoré už predtým publikovali iné oficiálne kanály. „Ukázal som to isté, čo platforma DeepState alebo generálny štáb. Len som to vysvetlil podrobnejšie, aby ľudia pochopili, akú ťažkú prácu robíme,“ uviedol dôstojník a vyzval médiá, aby sa ospravedlnili za šírenie zavádzajúcich informácií.

Kauza Valentyna Manka na Ukrajine znovu otvorila diskusiu o rizikách zverejňovania na sociálnych sieťach počas vojny. Aj obyčajný príspevok, ktorý má ukázať len súkromný moment, sa môže zmeniť na bezpečnostné riziko. Podľa ukrajinských médií armáda zvažuje sprísnenie pravidiel pre vojakov, ktorí majú prístup k citlivým údajom.

A zatiaľ čo Manko tvrdí, že ide len o nepochopenie, jeho fotografia so psom sa stala symbolom toho, aká krehká môže byť hranica medzi neškodným obsahom a ohrozením štátnej bezpečnosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac