Nevedia si udržať prácu. Týchto päť znamení najčastejšie dostáva výpoveď a nie je to náhoda

Každé znamenie horoskopu má svoje profesijné slabosti a samozrejme, každé znamenie sa môže dostať do zlého pracovného prostredia. Niektorí členovia zverokruhu však majú zvláštny talent na konflikty so svojimi nadriadenými.

Nie všetky znamenia majú rovnakú pracovnú morálku. Svedčí o tom aj fakt, že sme vás nedávno informovali o najhorších kolegoch podľa astrológie, ku ktorým patria Blíženci, Strelec a Ryby, keďže nielenže ostatných v práci neustále otravujú, no niekedy máte pocit, akoby v práci vôbec neboli, čo je snáď ešte horšie. Niet divu, že sa niektoré z týchto znamení objavili aj v rebríčku tých, ktoré najčastejšie dostávajú výpoveď. Zostavil ho portál mom.com.

Ryby: Neustále si berú nečakané voľno

Láskavosť a starostlivosť o druhých je u Rýb všeobecne cnosťou, ale v práci môže táto vlastnosť pôsobiť ako nestálosť alebo nespoľahlivosť. Do práce môžu prísť s traumou, ktorá v kancelárii nemá čo robiť, no z nejakého dôvodu ju radšej dotiahnu tam, akoby sa mali vyrozprávať terapeutovi.

Keď sa Ryby cítia vystresované, zvyčajne pociťujú potrebu uniknúť a uzavrieť sa do seba, čo môže viesť až k odcudzeniu sa ostatným. Príliš veľa neospravedlnených „dní duševného zdravia“ na zotavenie sa z emocionálnej záťaže môže zamestnávateľa unaviť. Namiesto toho by Ryby mali niekedy svoje pocity nechať za dverami a svoju túžbu pomáhať druhým nasmerovať na to, aby sa stali vzornými zamestnancami.

Lev: Odmieta sa podriadiť