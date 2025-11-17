Nevedela, že je to už tu. Pôrod Petry Dubayovej sa začal naozaj nečakaným spôsobom

Foto: Instagram (petyadubay)

Frederika Lyžičiar
Vôbec netušila, že už rodí.

Herecká dvojica Petra Dubayová a Jakub Jablonský si užíva prvé mesiace v úlohe rodičov, ktoré im priniesli nielen veľkú radosť, ale aj množstvo nových zážitkov.

Dvojica o svojom súkromí hovorí len zriedka, no tentoraz sa Petra rozhodla podeliť o najintímnejšie okamihy spojené s narodením dcérky Vesny. Opísala svoje prežívanie počas pôrodu v zahraničí, aj prvé dni po príchode bábätka, ktoré pre ňu znamenali veľa nových, intenzívnych momentov. V podcaste Mimóza priblížila, ako vyzerali ich spoločné začiatky v novej rodinnej úlohe.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Dubayová (@petyadubay)

Iný pôrod, než aký si predstavovala

Petra priznala, že na pôrod sa poctivo pripravovala, no realita ju aj tak prekvapila. Zároveň prezradila, že dcérku nerodila na Slovensku a celé obdobie pred jej príchodom si s partnerom spríjemnili pobytom v prírode.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Dubayová (@petyadubay)


„Tým, že som nerodila na Slovensku, sme sa rozhodli, že sa priblížime miestu pôrodu a na dva týždne sme si prenajali chatku v prírode. Tam sme chodili na prechádzky, „minitúričky“. Bolo to super, aj nás chodili pozerať kamaráti, mali sme každý deň program. A 10. deň nášho pobytu to prišlo – ráno, keď som cvičila jogu,“ priznala. Prvé signály ešte nebrala ako začiatok pôrodu: „Nevedela som, že už rodím. Tušila som, ale nevedela som. Tak sme sa išli do nemocnice opýtať, keďže sme boli 8 minút odtiaľ.“

Silné emócie aj slzy pri pôrode

